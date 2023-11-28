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Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года: инструкция

Вторник 28 ноября 2023 14:11
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Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года: инструкция Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Участники, которые были зарегистрированы для прохождения пробного ВНО 2022 года, могут вернуть свои средства. Их можно получить на банковскую карточку или перечислить на нужды ВСУ. Напомним, что в прошлом году ВНО не провели из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

О том, как вернуть деньги, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта".

Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года

Региональные центры оценивания качества образования продолжают возвращать средства людям, которые зарегистрировались на пробном ВНО и воспользовались специальным сервисом на сайте Украинского центра оценивания.

Таким лицам следует обратиться в тот региональный центр, на счет которого были перечислены средства.

Участники пробного тестирования могут выбрать, куда перечислить средства: на личный банковский счет или в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что в прошлом году было зарегистрировано около 156 тыс. человек на пробное ВНО. Значительная часть уже подала заявку на возврат средств. Из них более 4 тыс. человек перечислили свои деньги на ВСУ на сумму более 1 млн. грн.

Как получить средства на банковскую карту

Чтобы средства вернулись на банковскую карту, нужно следовать следующим шагам:

  • авторизоваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценки качества образования. Указать название регионального центра, куда были перечислены средства, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО
  • выбрать перерасчет средств на личный (или другого физического лица) счет
  • указать банковские реквизиты получателя средств (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, счет получателя по стандарту IBAN (состоит из букв UA и 27 символов)
  • создать соответствующее заявление
  • отправить заявление на электронную почту регионального центра, указанное в заявлении

После заполнения данных нужно очень внимательно проверять всю информацию поскольку сохраненное заявление нельзя будет отредактировать.

Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022 года: инструкция

Окно для авторизации на сайте УЦОКО (скриншот)

Как перечислить средства на ВСУ

Для этого выполните следующие действия:

  • авторизуйтесь на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценки качества образования. Укажите название регионального центра, которому заплатили за услугу, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО
  • выберите перерасчет средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, подтвердите свой выбор, укажите свою фамилию и имя так, как указывали во время регистрации для участия в пробном ВНО

Средства, перечисленные участниками пробного ВНО, попадают на специальный счет, открытый Национальным банком Украины. Их гарантированно используют для помощи ВСУ.

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