Як пройти медичні обстеження без направлення від сімейного лікаря: важливе роз'яснення

Хто може видавати е-направлення

"Електронні направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти. Така технічна можливість доступна для всіх без винятку лікарів, які працюють в електронній системі охорони здоров'я", - кажуть в НСЗУ.

У відомстві зазначають, що е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових обстежень - консультацій, лабораторних досліджень тощо.

"Якщо лікар вузької спеціалізації (онколог, хірург, кардіолог або ін.) визначає, що для оцінки стану здоров’я, підтвердження або спростування діагнозу пацієнта необхідні певні обстеження, він повинен сам сформувати електронне направлення в ЕСОЗ. Також і лікуючий лікар не повинен відправляти пацієнта за направленням до сімейного лікаря", - кажуть медики.

За їхніми словами, такий підхід є орієнтованим на потреби пацієнтів та пришвидшує отримання ними потрібних медичних послуг.

Які нюанси треба врахувати

"Сімейний лікар (терапевт, педіатр) не може видавати е-направлення на обстеження, які призначив інший лікар. Тому, скеровувати пацієнта в зазначеному випадку на рівень первинної ланки, щоб сімейний лікар виписав е-направлення чи, до прикладу, е-рецепт, є недоцільним", - пояснюють у НСЗУ.

Якщо лікар-спеціаліст відмовляється виписувати електронні направлення на ті обстеження, які сам призначив та відправляє пацієнта чи його рідних за е-направленнями на призначені обстеження до сімейного лікаря, необхідно звернутися до керівника медичного закладу.

Якщо це питання не вдалося розв'язати у лікарні, проконсультуйтеся з оператором контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 щодо оформлення відповідної скарги.

До яких лікарів можна звернутись без направлення

"Пам'ятайте, до деяких лікарів-спеціалістів можна звернутися без направлення. Це, зокрема: гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог, фтизіатр. Без направлення можна звернутись до лікаря, у якого пацієнт перебуває під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань", - говорять у службі.

Також не потрібно щоразу отримувати направлення до лікуючого спеціаліста, в якого пацієнт проходить лікування. Окрім того, для отримання екстреної медичної допомоги пацієнту не потрібні ні направлення, ні декларація з лікарем.