Як порадувати близьких свіжим хлібом, навіть якщо він з холодильника

Як розморозити хліб у мікрохвильовій печі?

Якщо у вас мало часу, або ваші гості вже стукають у двері, не варто навіть думати про похід до місцевої пекарні. Мікрохвильова піч стане вашим найкращим союзником. Цей прилад розморозить хліб за хвилину.

Спочатку загорніть хліб у вологу тканину або, якщо ні, у паперовий рушник.

Покладіть його на тарілку і поставте в мікрохвильову піч на 15 секунд.

Дістаньте його і, якщо побачите, що він ще не повністю розтанув, можна повторити операцію.

Звичайно, якщо скибочки хліба швидко розморожуватимуться, вони не будуть такими хрусткими, як у духовці. Цей метод розморожування призводить до того, що він втрачає свій ніжний і хрумкий вигляд. Але це найкращий екстрений спосіб розморожування хліба в рекордно короткі терміни, особливо коли він потрібен прямо зараз.



Ви можете закінчити приготування у духовці. Помістіть хліб на 3-5 хвилин у духовку (яку ви попередньо розігрієте) до 180 градусів. Можна залишити хліб у духовці ще на 3-5 хвилин при вимкненій духовці.

Як розморозити хліб у духовці?

Духовка обіцяє чудово м'який хліб усередині та хрумкий зовні. Хочете порадувати своїх гостей хрусткою скоринкою і крихтою, що тане в роті, як у ресторані?

Спочатку розігрійте духовку до 200°С. Покладіть багет або скибочки хліба прямо на решітку.. Випікайте 5 хвилин.

Потім вимкніть духовку та залиште хліб усередині ще на п'ять хвилин. Нарешті вийміть хліб із духовки і дайте йому відпочити ще 5 хвилин.