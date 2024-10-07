Як пом'якшити і захистити шкіру рук у холодну погоду: спосіб з рукавицями

В холодну погоду часто руки сохнуть, а шкіра тріскається. Виною всьому - сухе повітря в опалювальних приміщеннях. Лікар поділився способом, який допоможе пом'якшити шкіру рук.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
рім правильного вибору зволожуючого крему, доктор Шарма радить спосіб з рукавичках. Якщо ваші кутикули все ще лущаться, сухі або твердіють, то варто провести вечірню процедуру з оліями, багатими на вітаміни та зволожуючими властивостями.
Такі олії, як кокосова, арганова та мигдальна мають високий вміст вітаміну Е, потужного антиоксиданту, який підтримує формування захисних клітин шкіри.
Важливо, що деякі види мила можуть сушити шкіру. Вибирайте мило з додаванням зволожуючих інгредієнтів, а саме гліцерин, кераміди та гіалуронова кислота.
Після миття рук варто витирати руки насухо, а не терти їх, щоб запобігти подразненню.
Раніше ми повідомляли про продукт, який призводить до швидкого старіння та зморшок.
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