Як пом'якшити і захистити шкіру рук у холодну погоду: спосіб з рукавицями

Чому шкіра подразнюється взимку

рім правильного вибору зволожуючого крему, доктор Шарма радить спосіб з рукавичках. Якщо ваші кутикули все ще лущаться, сухі або твердіють, то варто провести вечірню процедуру з оліями, багатими на вітаміни та зволожуючими властивостями.

Такі олії, як кокосова, арганова та мигдальна мають високий вміст вітаміну Е, потужного антиоксиданту, який підтримує формування захисних клітин шкіри.

Що зробити для зволоження рук







Важливо, що деякі види мила можуть сушити шкіру. Вибирайте мило з додаванням зволожуючих інгредієнтів, а саме гліцерин, кераміди та гіалуронова кислота.

Після миття рук варто витирати руки насухо, а не терти їх, щоб запобігти подразненню.