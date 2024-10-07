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Как смягчить и защитить кожу рук в холодную погоду: способ с перчатками

Как увлажнить кожу рук зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В холодную погоду часто сохнут руки, а кожа трескается. Виной всему - сухой воздух в отапливаемых помещениях. Врач поделился способом, который поможет смягчить кожу рук.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Почему кожа раздражается зимой

правильного выбора увлажняющего крема, доктор Шарма советует способ с перчатками. Если ваши кутикулы все еще шелушатся, сухие или твердеют, то следует провести вечернюю процедуру с маслами, богатыми витаминами и увлажняющими свойствами.

Такие масла, как кокосовое, аргановое и миндальное, имеют высокое содержание витамина Е, мощного антиоксиданта, поддерживающего формирование защитных клеток кожи.

Что сделать для увлажнения рук

Важно, что некоторые виды мыла могут сушить кожу. Выбирайте мыло с добавлением увлажняющих ингредиентов, а именно глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота.

После мытья рук следует вытирать руки насухо, а не тереть их, чтобы предотвратить раздражение.

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