Как смягчить и защитить кожу рук в холодную погоду: способ с перчатками

В холодную погоду часто сохнут руки, а кожа трескается. Виной всему - сухой воздух в отапливаемых помещениях. Врач поделился способом, который поможет смягчить кожу рук.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
правильного выбора увлажняющего крема, доктор Шарма советует способ с перчатками. Если ваши кутикулы все еще шелушатся, сухие или твердеют, то следует провести вечернюю процедуру с маслами, богатыми витаминами и увлажняющими свойствами.
Такие масла, как кокосовое, аргановое и миндальное, имеют высокое содержание витамина Е, мощного антиоксиданта, поддерживающего формирование защитных клеток кожи.
Важно, что некоторые виды мыла могут сушить кожу. Выбирайте мыло с добавлением увлажняющих ингредиентов, а именно глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота.
После мытья рук следует вытирать руки насухо, а не тереть их, чтобы предотвратить раздражение.
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