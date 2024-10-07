Как смягчить и защитить кожу рук в холодную погоду: способ с перчатками

Почему кожа раздражается зимой

правильного выбора увлажняющего крема, доктор Шарма советует способ с перчатками. Если ваши кутикулы все еще шелушатся, сухие или твердеют, то следует провести вечернюю процедуру с маслами, богатыми витаминами и увлажняющими свойствами.

Такие масла, как кокосовое, аргановое и миндальное, имеют высокое содержание витамина Е, мощного антиоксиданта, поддерживающего формирование защитных клеток кожи.

Что сделать для увлажнения рук







Важно, что некоторые виды мыла могут сушить кожу. Выбирайте мыло с добавлением увлажняющих ингредиентов, а именно глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота.

После мытья рук следует вытирать руки насухо, а не тереть их, чтобы предотвратить раздражение.