Як поливати рослини правильно і як ніколи не треба робити: 8 порад

Не поливайте потроху

У спекотні дні багато садівників помилково вважають, що частий, але незначний полив є оптимальним. Але такий полив не проникає глибоко в ґрунт, що спричиняє утворення поверхневого коріння, не стійкого до посухи. Замість цього поливайте рідше, але більше та глибше, щоб вода проникала в ґрунт і сприяла кращому утриманню вологи та здоровому росту коріння.

Поливайте вранці

Поливання вранці дозволяє рослинам краще вбирати вологу до настання спеки.

Не поливайте всі рослини однаково

Кожен вид рослин потребує різної кількості води. Враховуйте вид, вік та розташування рослин при поливі.

Види. Деякі рослини, що ростуть на сонці, природно краще витримують посуху, ніж інші. Глибококорінні рослини потребують рідшого, але ґрунтовного поливу, на відміну від тих, що мають неглибоке коріння. Групування схожих видів спрощує дотримання режиму поливу.

Деякі рослини, що ростуть на сонці, природно краще витримують посуху, ніж інші. Глибококорінні рослини потребують рідшого, але ґрунтовного поливу, на відміну від тих, що мають неглибоке коріння. Групування схожих видів спрощує дотримання режиму поливу. Вік. Насіння часто вимагає постійної вологості та щоденного поливу, тоді як молоді рослини потребують частішого та глибшого поливу порівняно з дорослими.

Насіння часто вимагає постійної вологості та щоденного поливу, тоді як молоді рослини потребують частішого та глибшого поливу порівняно з дорослими. Умови. Рослини, що ростуть на сонячних ділянках з добре дренованим ґрунтом, потребують менше води, ніж ті самі види, що знаходяться в частковій тіні на важкому глинистому ґрунті.

Рослини, що ростуть на сонячних ділянках з добре дренованим ґрунтом, потребують менше води, ніж ті самі види, що знаходяться в частковій тіні на важкому глинистому ґрунті. Місцезнаходження. Рослини в контейнерах, підвісних кошиках і на піднятих грядках потребують частішого поливу, ніж ті, що ростуть у природному ґрунті. Ґрунт у контейнерах висихає швидше, особливо якщо рослини мають глибоке коріння

Поливайте ґрунт, а не листя

Поливати слід безпосередньо біля основи рослин, щоб вода досягала коренів, а не листя, що може спричинити захворювання.

Застосовуйте мульчу

Насипайте шар мульчі товщиною 5-10 см навколо коренів рослин. Це допомагає зберігати вологу в ґрунті, знижувати температуру та, до речі, ще й контролювати бур'яни.

Зберігайте воду

Використовуйте методи економії води: збирайте дощову воду, уникайте стоку та обирайте ефективні системи поливу.

Враховуйте погодні умови

У спекотні дні та під час вітрів збільшуйте частоту поливу. Після дощів може здаватися, що полив не потрібен, але це не завжди так.

Слідкуйте за ознаками водного стресу у рослин

Звертайте увагу на жовтіючі листя, сповільнене зростання або в'янення, це може свідчити про неправильний полив.