Як поливати рослини правильно і як ніколи не треба робити: 8 порад

Під час спеки легко помилитися з поливом, що може призвести до надмірного або недостатнього зволоження. Надмірний полив може перетворити ваш сад на заболочену ділянку, де процвітають комахи та грибки, а недостатній полив - на пустелю. Тож як правильно поливати сад та город влітку, щоб уникнути проблем?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало поради усім, хто піклується про здоров'я своїх кімнатних або вуличних рослин та бажає їх правильно поливати.
У спекотні дні багато садівників помилково вважають, що частий, але незначний полив є оптимальним. Але такий полив не проникає глибоко в ґрунт, що спричиняє утворення поверхневого коріння, не стійкого до посухи. Замість цього поливайте рідше, але більше та глибше, щоб вода проникала в ґрунт і сприяла кращому утриманню вологи та здоровому росту коріння.
Поливання вранці дозволяє рослинам краще вбирати вологу до настання спеки.
Кожен вид рослин потребує різної кількості води. Враховуйте вид, вік та розташування рослин при поливі.
Поливати слід безпосередньо біля основи рослин, щоб вода досягала коренів, а не листя, що може спричинити захворювання.
Насипайте шар мульчі товщиною 5-10 см навколо коренів рослин. Це допомагає зберігати вологу в ґрунті, знижувати температуру та, до речі, ще й контролювати бур'яни.
Використовуйте методи економії води: збирайте дощову воду, уникайте стоку та обирайте ефективні системи поливу.
У спекотні дні та під час вітрів збільшуйте частоту поливу. Після дощів може здаватися, що полив не потрібен, але це не завжди так.
Звертайте увагу на жовтіючі листя, сповільнене зростання або в'янення, це може свідчити про неправильний полив.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Iowa State University, United States Environmental Protection Agency, Forbes Home.