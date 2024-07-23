Как поливать растения правильно и как никогда не нужно делать: 8 советов

Не поливайте понемногу

В жаркие дни многие садоводы ошибочно полагают, что частый, но незначительный полив является оптимальным. Но такой полив не проникает глубоко в почву, что приводит к образованию поверхностных корней, не устойчивых к засухе. Вместо этого поливайте реже, но больше и глубже, чтобы вода проникала в почву и способствовала лучшему удержанию влаги и здоровому росту корней.

Поливайте по утрам

Полив утром позволяет растениям лучше впитывать влагу до наступления жары.

Не поливайте все растения одинаково

Каждый вид растений требует разного количества воды. Учитывайте вид, возраст и расположение растений при поливе.

Виды. Некоторые растения, растущие на солнце, естественно лучше выдерживают засуху, чем другие. Глубококоренные растения нуждаются в более жидком, но основательном поливе, в отличие от имеющих неглубокие корни. Группировка подобных видов упрощает соблюдение режима полива.

Некоторые растения, растущие на солнце, естественно лучше выдерживают засуху, чем другие. Глубококоренные растения нуждаются в более жидком, но основательном поливе, в отличие от имеющих неглубокие корни. Группировка подобных видов упрощает соблюдение режима полива. Возраст. Семена часто требуют постоянной влажности и ежедневного полива, тогда как молодые растения нуждаются в более частом и более глубоком поливе по сравнению со взрослыми.

Семена часто требуют постоянной влажности и ежедневного полива, тогда как молодые растения нуждаются в более частом и более глубоком поливе по сравнению со взрослыми. Условия. Растения, растущие на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, требуют меньше воды, чем те же виды, что находятся в частичной тени на тяжелом глинистом грунте.

Растения, растущие на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, требуют меньше воды, чем те же виды, что находятся в частичной тени на тяжелом глинистом грунте. Местонахождение. Растения в контейнерах, подвесных корзинах и на приподнятых грядках нуждаются в более частом поливе, чем растущие в природной почве. Почва в контейнерах высыхает быстрее, особенно если растения имеют глубокие корни.

Поливайте почву, а не листья

Поливать следует непосредственно у основания растений, чтобы вода достигала корней, а не листьев, что может вызвать заболевание.

Применяйте мульчу

Насыпайте слой мульчи толщиной 5-10 см вокруг корней растений. Это помогает сохранять влагу в почве, снижать температуру и, кстати, еще и контролировать сорняки.

Экономьте воду

Используйте методы экономии воды: собирайте дождевую воду, избегайте стока и выбирайте эффективные системы полива.

Учитывайте погодные условия

В жаркие дни и во время ветров увеличивайте частоту полива. После дождей может показаться, что полив не нужен, но это не всегда так.

Следите за признаками водного стресса у растений

Обратите внимание на желтеющие листья, замедленный рост или увядание, это может свидетельствовать о неправильном поливе.