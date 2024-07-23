Как поливать растения правильно и как никогда не нужно делать: 8 советов

Во время жары легко ошибиться с поливом, что может привести к чрезмерному или недостаточному увлажнению. Чрезмерный полив может превратить ваш сад в заболоченный участок, где преуспевают насекомые и грибки, а недостаточный - в пустыню. Как правильно поливать сад и огород летом, чтобы избежать проблем?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило советы всем, кто заботится о здоровье своих комнатных или уличных растений и желает их правильно поливать.
В жаркие дни многие садоводы ошибочно полагают, что частый, но незначительный полив является оптимальным. Но такой полив не проникает глубоко в почву, что приводит к образованию поверхностных корней, не устойчивых к засухе. Вместо этого поливайте реже, но больше и глубже, чтобы вода проникала в почву и способствовала лучшему удержанию влаги и здоровому росту корней.
Полив утром позволяет растениям лучше впитывать влагу до наступления жары.
Каждый вид растений требует разного количества воды. Учитывайте вид, возраст и расположение растений при поливе.
Поливать следует непосредственно у основания растений, чтобы вода достигала корней, а не листьев, что может вызвать заболевание.
Насыпайте слой мульчи толщиной 5-10 см вокруг корней растений. Это помогает сохранять влагу в почве, снижать температуру и, кстати, еще и контролировать сорняки.
Используйте методы экономии воды: собирайте дождевую воду, избегайте стока и выбирайте эффективные системы полива.
В жаркие дни и во время ветров увеличивайте частоту полива. После дождей может показаться, что полив не нужен, но это не всегда так.
Обратите внимание на желтеющие листья, замедленный рост или увядание, это может свидетельствовать о неправильном поливе.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Iowa State University, United States Environmental Protection Agency, Forbes Home.