Як поливати різні овочі на городі: секрети, від яких залежить урожай

Що треба поливати під корінь

До рослин, які поливають під корінь, належать ті, що не переносять зволоження листя, стебел або плодів. Надлишок вологи зверху може призвести до розвитку грибкових захворювань або гнилі. Найкраще такі рослини поливати рано вранці або ввечері, коли сонце вже не пече.

Овочі, які люблять полив під корінь:

Помідори - поливають лише під корінь, уникаючи попадання води на листя й плоди.

- поливають лише під корінь, уникаючи попадання води на листя й плоди. Перець - також не любить вологи на листках, але потребує регулярного зволоження ґрунту.

- також не любить вологи на листках, але потребує регулярного зволоження ґрунту. Баклажани - поливати під корінь, але не занадто часто, бо вони чутливі до перезволоження.

- поливати під корінь, але не занадто часто, бо вони чутливі до перезволоження. Цибуля та часник - надлишок води зверху сприяє гнилі, особливо в період дозрівання.

- надлишок води зверху сприяє гнилі, особливо в період дозрівання. Кабачки й гарбузи - поливають рясно під корінь, бо в них велике листя, що створює тінь і зберігає вологу.

Ці культури краще ростуть, коли вода потрапляє безпосередньо в ґрунт. Крапельне зрошення - ідеальний варіант.

Які рослини люблять дощування

Полив у вигляді дощування імітує природні опади. Він підходить для культур, які потребують зволоження не тільки ґрунту, а й повітря навколо. Такі рослини зазвичай мають ніжне листя або швидко втрачають вологу через випаровування.

Рослини, які добре реагують на дощування:

Салати та шпинат - мають ніжне листя, яке охоче вбирає вологу з повітря.

- мають ніжне листя, яке охоче вбирає вологу з повітря. Капуста - на ранніх стадіях розвитку дощування стимулює ріст.

- на ранніх стадіях розвитку дощування стимулює ріст. Кріп, петрушка, зелена цибуля - короткочасне зволоження листя не шкодить, а навпаки - освіжає рослини.

- короткочасне зволоження листя не шкодить, а навпаки - освіжає рослини. Редиска - потребує постійної вологості, тож легке дощування - чудовий варіант.

Проте дощування варто проводити вранці або ввечері, аби уникнути опіків на листі. У спеку краще не застосовувати цей метод - вода може перегрітись і пошкодити рослину.

Правильний полив - запорука гарного врожаю (фото: Freepik.com)

Змішаний підхід: коли можна поливати і так, і так

Деякі культури нормально переносять обидва види поливу, але в різні періоди вегетації.

Наприклад, огірки на початку росту люблять дощування, а під час плодоношення краще поливати їх під корінь, щоб уникнути гнилі. Те саме стосується капусти - на ранніх етапах можна поливати зверху, але при формуванні головки краще обмежитись прикореневим поливом.

Змішаний підхід також добре працює в спекотні дні: вранці - дощування, увечері - прикореневий полив.

Як не перестаратися: кілька порад на завершення

Поливайте рідше, але рясно - так вода проникає глибше, стимулюючи розвиток коренів.

Уникайте поливу вдень, особливо при дощуванні - це шкодить рослинам.

Стежте за погодою: після дощу полив не потрібен.

Мульча допоможе зберегти вологу й скоротити частоту поливу.

Завжди враховуйте фазу росту: молоді рослини п’ють більше.

Правильний полив - це мистецтво, яке варто освоїти кожному городнику. Пам’ятайте: навіть найродючіший ґрунт і добірне насіння не дадуть бажаного врожаю без правильно організованого зрошення.