Як поливати різні овочі на городі: секрети, від яких залежить урожай

Полив - це не просто "залити грядку водою". Кожна рослина має свої вподобання: одні люблять вологу біля коріння, інші віддають перевагу легкому дощуванню. Помилки в поливі можуть призвести до хвороб, гнилі або поганого врожаю.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що, як і коли правильно поливати на городі.
До рослин, які поливають під корінь, належать ті, що не переносять зволоження листя, стебел або плодів. Надлишок вологи зверху може призвести до розвитку грибкових захворювань або гнилі. Найкраще такі рослини поливати рано вранці або ввечері, коли сонце вже не пече.
Овочі, які люблять полив під корінь:
Ці культури краще ростуть, коли вода потрапляє безпосередньо в ґрунт. Крапельне зрошення - ідеальний варіант.
Полив у вигляді дощування імітує природні опади. Він підходить для культур, які потребують зволоження не тільки ґрунту, а й повітря навколо. Такі рослини зазвичай мають ніжне листя або швидко втрачають вологу через випаровування.
Рослини, які добре реагують на дощування:
Проте дощування варто проводити вранці або ввечері, аби уникнути опіків на листі. У спеку краще не застосовувати цей метод - вода може перегрітись і пошкодити рослину.
Деякі культури нормально переносять обидва види поливу, але в різні періоди вегетації.
Наприклад, огірки на початку росту люблять дощування, а під час плодоношення краще поливати їх під корінь, щоб уникнути гнилі. Те саме стосується капусти - на ранніх етапах можна поливати зверху, але при формуванні головки краще обмежитись прикореневим поливом.
Змішаний підхід також добре працює в спекотні дні: вранці - дощування, увечері - прикореневий полив.
Правильний полив - це мистецтво, яке варто освоїти кожному городнику. Пам’ятайте: навіть найродючіший ґрунт і добірне насіння не дадуть бажаного врожаю без правильно організованого зрошення.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Southern Living, Ogorod.ua, Poradnica.com.ua.