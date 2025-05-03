Как поливать разные овощи на огороде: секреты, от которых зависит урожай

Полив - это не просто "залить грядку водой". Каждое растение имеет свои предпочтения: одни любят влагу у корней, другие предпочитают легкое дождевание. Ошибки в поливе могут привести к болезням, гнили или плохому урожаю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что, как и когда правильно поливать на огороде.
К растениям, которые поливают под корень, относятся те, что не переносят увлажнения листьев, стеблей или плодов. Избыток влаги сверху может привести к развитию грибковых заболеваний или гнили. Лучше всего такие растения поливать рано утром или вечером, когда солнце уже не печет.
Овощи, которые любят полив под корень:
Эти культуры лучше растут, когда вода попадает непосредственно в почву. Капельное орошение - идеальный вариант.
Полив в виде дождевания имитирует естественные осадки. Он подходит для культур, которые нуждаются в увлажнении не только почвы, но и воздуха вокруг. Такие растения обычно имеют нежные листья или быстро теряют влагу из-за испарения.
Растения, которые хорошо реагируют на дождевание:
Однако дождевание следует проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. В жару лучше не применять этот метод - вода может перегреться и повредить растение.
Некоторые культуры нормально переносят оба вида полива, но в разные периоды вегетации.
Например, огурцы в начале роста любят дождевание, а во время плодоношения лучше поливать их под корень, чтобы избежать гнили. То же касается капусты - на ранних этапах можно поливать сверху, но при формировании головки лучше ограничиться прикорневым поливом.
Смешанный подход также хорошо работает в жаркие дни: утром - дождевание, вечером - прикорневой полив.
Правильный полив - это искусство, которое стоит освоить каждому огороднику. Помните: даже самая плодородная почва и отборные семена не дадут желаемого урожая без правильно организованного орошения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Southern Living, Ogorod.ua, Poradnica.com.ua.