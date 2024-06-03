Як полегшити свій стан під час ПМС: лікар дала дієві поради жінкам
Передменструальний синдром (ПМС) є одним з найпоширеніших розладів, з якими стикаються жінки репродуктивного віку. Якщо симптоми дуже важкі - то треба звернутися до гінеколога.
Як зменшити неприємні відчуття під час цього періоду, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Юлії Коваль в Instagram.
Поради лікаря під час ПМС
Лікар розповіла, що розумний вибір їжі може допомогти полегшити деякі симптоми, пов’язані з ПМС.
Намагайтеся дотримуватися моделі здорового харчування, в якій переважають свіжі, необроблені продукти, та уникайте продуктів, багатих вуглеводами або рафінованими жирами, солі, алкоголю та стимулюючих напоїв - кави.
Юлія зазначила, що в дослідженнях була продемонстрована ефективність мікроелементів, особливо кальцію, магнію, вітаміну D, вітамінів групи B, тому варто урізноманітнити раціон.
Вживайте продукти багаті кальцієм: кисломолочні продукти, горіхи та насіння, соя, мʼякі та тверді сири, листова капуста, квасоля.
Кілька досліджень показали, що суб’єкти з ПМС мають нижчий рівень кальцію в сироватці крові, і добавки кальцію можуть значно покращити частоту ПМС та пов’язаних з ним симптомів.
Їжте продукти багаті магнієм. Це цільнозернові крупи, горіхи, насіння, зокрема гарбузове, морепродукти.
Добавки магнію вважаються ефективними для запобігання дисменореї, ПМС і менструальної мігрені, а поєднання магнію з вітаміном B6 може ефективно зменшити передменструальний стрес та покращити ментальний стан.
Додайте джерела вітаміну B6, який можна знайти у фісташках, індичці, бобах, бананах, картоплі.
Включіть фізичну активність більшість днів тижня, оскільки це може допомогти нормалізувати рідину та покращити настрій та звісно приділіть увагу гігієні сну.
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