Как облегчить свое состояние во время ПМС: врач дала действенные советы женщинам

Предменструальный синдром (ПМС) является одним из самых распространенных расстройств, с которыми сталкиваются женщины репродуктивного возраста. Если симптомы очень тяжелые - то нужно обратиться к гинекологу.

Как уменьшить неприятные ощущения во время этого периода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Юлии Коваль в Instagram.

Советы врача во время ПМС

Врач рассказала, что разумный выбор пищи может помочь облегчить некоторые симптомы, связанные с ПМС.

Старайтесь соблюдать модель здорового питания, в которой преобладают свежие, необработанные продукты, и избегайте продуктов, богатых углеводами или рафинированными жирами, соли, алкоголя и стимулирующих напитков - кофе.

Юлия отметила, что в исследованиях была продемонстрирована эффективность микроэлементов, особенно кальция, магния, витамина D, витаминов группы B, поэтому следует разнообразить рацион.

Употребляйте продукты, богатые кальцием: кисломолочные продукты, орехи и семена, соя, мягкие и твердые сыры, листовая капуста, фасоль.

Несколько исследований показали, что субъекты ПМС имеют более низкий уровень кальция в сыворотке крови, и добавки кальция могут значительно улучшить частоту ПМС и связанных с ним симптомов.

Ешьте продукты богатые магнием. Это цельнозерновые крупы, орехи, семена, в частности тыквенные, морепродукты.

Добавки магния считаются эффективными для предотвращения дисменореи, ПМС и менструальной мигрени, а сочетание магния с витамином B6 может эффективно снизить предменструальный стресс и улучшить ментальное состояние.

Добавьте источники витамина B6, который можно найти в фисташках, индейке, бобах, бананах, картофеле.

Включите физическую активность большинство дней недели, поскольку это может помочь нормализовать жидкость и улучшить настроение и, конечно, уделите внимание гигиене сна.