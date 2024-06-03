Как облегчить свое состояние во время ПМС: врач дала действенные советы женщинам
Предменструальный синдром (ПМС) является одним из самых распространенных расстройств, с которыми сталкиваются женщины репродуктивного возраста. Если симптомы очень тяжелые - то нужно обратиться к гинекологу.
Как уменьшить неприятные ощущения во время этого периода, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Юлии Коваль в Instagram.
Советы врача во время ПМС
Врач рассказала, что разумный выбор пищи может помочь облегчить некоторые симптомы, связанные с ПМС.
Старайтесь соблюдать модель здорового питания, в которой преобладают свежие, необработанные продукты, и избегайте продуктов, богатых углеводами или рафинированными жирами, соли, алкоголя и стимулирующих напитков - кофе.
Юлия отметила, что в исследованиях была продемонстрирована эффективность микроэлементов, особенно кальция, магния, витамина D, витаминов группы B, поэтому следует разнообразить рацион.
Употребляйте продукты, богатые кальцием: кисломолочные продукты, орехи и семена, соя, мягкие и твердые сыры, листовая капуста, фасоль.
Несколько исследований показали, что субъекты ПМС имеют более низкий уровень кальция в сыворотке крови, и добавки кальция могут значительно улучшить частоту ПМС и связанных с ним симптомов.
Ешьте продукты богатые магнием. Это цельнозерновые крупы, орехи, семена, в частности тыквенные, морепродукты.
Добавки магния считаются эффективными для предотвращения дисменореи, ПМС и менструальной мигрени, а сочетание магния с витамином B6 может эффективно снизить предменструальный стресс и улучшить ментальное состояние.
Добавьте источники витамина B6, который можно найти в фисташках, индейке, бобах, бананах, картофеле.
Включите физическую активность большинство дней недели, поскольку это может помочь нормализовать жидкость и улучшить настроение и, конечно, уделите внимание гигиене сна.
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