Як покращити стосунки у парі: дієві поради

Підтримуйте реалістичну перспективу ваших стосунків

Важливо відкрито обговорювати індивідуальні потреби та кордони, цілі та плани на майбутнє, щоб уникнути розчарувань і образ. Варто бути обʼєктивними та щирими у своїх очікуваннях та реалістично оцінювати те, чого можна досягти як пара. Реалістична перспектива допоможе цінувати кожну мить разом і рости у важкі часи.

Регулярно проводьте час разом

Якісний час разом сприяє емоційному і фізичному звʼязку. Мова йде не тільки про перебування разом в одному приміщенні. Парам потрібно усвідомлено вносити у свої розклади спільне проведення часу, щоб створювати позитивні спогади та укріплювати зв'язок. Складіть разом перелік занять, які вам обом було б цікаво спробувати. Навіть сам цей процес вже зближує.

Продовжуйте дізнаватись одне одного

За соціологічними й психологічними дослідженнями, найбільшу задоволеність стосунками демонструють пари, яких пов'язують не лише романтичний потяг один до одного, а й дружні почуття, інтерес до особистості, готовність зробити щось, щоб дізнатися одне одного ближче.

Шукайте баланс між часом наодинці та близькістю з партнером

Партнерам важливо поважати особистий простір та інтереси один одного, водночас зберігаючи свою єдність. Встановлення здорового балансу між проведенням часу разом і збереженням індивідуальної незалежності допоможе зміцнити звʼязок з партнером. Обговоріть потреби кожного й оберіть комфортний для обох формат.

Як покращити стосунки у парі (фото: Freepik)

Дивуйте одне одного дрібницями

Саме дрібниці та маленькі приємності зберігають іскру і нагадують вашому партнеру, що ви турбуєтесь про нього. Робіть маленькі подарунки, лишайте повідомлення чи робіть компліменти.

Також, поважайте мову любові свого партнера. Для когось важливі подарунки, для когось увага, слова чи допомога. Дізнайтесь мову кохання одне одного і виражайте її так, як важливо вашому партнеру.

Можна прочитати книгу "5 мов любові" разом та обмінятись роздумами після прочитання.

Вчіться спілкуватись один з одним екологічно

У стосунках важливо налагодити здорове спілкування. Одна з найбільших проблем, коли справа доходить до спілкування, полягає в тому, що ми часто слухаємо не для того, щоб зрозуміти, а щоб відповісти.

Уникайте таких висловів, як "ти робиш мене ..". Ніхто не може змусити вас щось говорити чи робити; беріть на себе відповідальність.

Вмійте сваритись конструктивно і вчасно відступати

Непорозуміння та конфлікти також є частиною здорових стосунків. Коли виникають розбіжності, не затягуйте сварку на більше ніж 10 хвилин та не згадуйте проблем минулого - зосередьтесь на тому, що хвилює вас саме зараз.

Якщо сварка заходить надто далеко, запитайте себе: Чи матиме це значення через кілька років? Якщо відповідь ні, спробуйте відступити й за потреби - поговорити з партнером, коли емоції вщухнуть.

Говоріть одне одному про свої почуття

Щодня у вас є можливість зробити стосунки глибшими, висловивши свою прихильність до партнера. Відчуття поваги та турботи з боку того, кого ви любите, робить життя набагато приємнішим.

Так само важливо говорити про те, що вам не подобається чи засмучує, але не зі звинуваченнями, а зі сторони лише ваших почуттів

10 питань, які допоможуть вам зблизитись: