Самотерапія досить часто допомагає нам проявляти турботу до самих себе та покращити стан.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Новини Здорової Людини" в Instagram.

Що таке самотерапія?

Ви не можете змінити та впливати на багато речей, проте вам точно під силу зробити одне - попіклуватися про себе. Це ви можете зробити з допомогою самотерапії - процесу самостійної роботи над власними проблемами та емоціями

Самотерапія - це процес самостійної роботи над своїми емоціями, думками, проблемами або поведінкою для поліпшення психологічного стану і здоровʼя, без прямого втручання фахівця.

Три практичні вправи, які допоможуть підтримати своє психічне здоровʼя

Важливо зрозуміти, що саме зараз переживаєте та ідентифікувати проблему, а тоді вирішити, чи зможете ви самі собі допомогти, чи вам варто звернутись до спеціаліста.

Ці техніки допоможуть збалансувати власний стан та сфокусуватись на теперішньому. Не жити минулим, чи майбутнім, а бути в моменті.

Вправа "Фрактальний малюнок"

Ця арттерапевтична вправа допомагає впоратися з тривогою та іншими негативними емоціями, незалежно від того, в якому місці ви перебуваєте.

Що потрібно:

папір (будь-який формат, тип, колір)

матеріали для малювання (фломастери, крейди, кольорові олівці).

Як виконувати:

у довільному напрямку малюйте вигнуті лінії, «закарлючки» не відриваючи руки (ваша лінія має нагадувати намальований лабіринт

після цього маленькі шматки простору, які утворилися у вашому лабіринті,

зафарбуйте фарбами.

Яким чином на наше здоров’я впливає самотерапія (фото: Freepik)

Вправа "Щоденник емоцій"

Цю вправу можна використовувати при стресі, тривозі. Вона сприяє самоусвідомленню та допомагає бути "Тут і зараз".

Як виконувати:

Щодня ввечері, виділяйте 5-10 хв, щоб проаналізувати день та письмово дайте відповідь на питання:

як я себе зараз почуваю? (прислухаюсь до тіла, емоцій та почуттів)

що сьогодні було приємного та неприємного

що мені потрібно саме зараз.

Коли дасте відповіді на запитання, виконайте те, що ви б хотіли зробити просто зараз.

Вправа "Мʼязова релаксація"

Ця вправа є ефективною при тривозі, напрузі, стресових ситуаціях. Її найкраще використовувати перед сном.

Як виконувати:

вправа починається з глибокого вдиху носом та видиху ротом. Протягом всієї

вправи важливо саме так дихати

з кожним вдихом, ви напружуєте кожну частину вашого тіла поступово. З кожним видихом розслаблюйте повністю все тіло;

важливо, щоб ноги торкались землі, вправу виконувати у сидячому положенні;

починайте із ваших стоп, завершуйте мімічними мʼязами;

по завершенню розслабте все тіло та продовжуйте дихати як на початку вправи.

Які перші дзвіночки, після яких вам варто звернутись до спеціаліста

Якщо симптоми стресу, тривоги та апатії тривають понад 2 тижнів, то варто звернутись до спеціаліста, оскільки вони можуть бути симптоми розладів. Також варто звернутись до фахівця, коли бачите, що самі впоратись не можете та самотерапія не допомагає.