Яким чином на наше здоров’я впливає самотерапія
Самотерапія досить часто допомагає нам проявляти турботу до самих себе та покращити стан.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Новини Здорової Людини" в Instagram.
Що таке самотерапія?
Ви не можете змінити та впливати на багато речей, проте вам точно під силу зробити одне - попіклуватися про себе. Це ви можете зробити з допомогою самотерапії - процесу самостійної роботи над власними проблемами та емоціями
Самотерапія - це процес самостійної роботи над своїми емоціями, думками, проблемами або поведінкою для поліпшення психологічного стану і здоровʼя, без прямого втручання фахівця.
Три практичні вправи, які допоможуть підтримати своє психічне здоровʼя
Важливо зрозуміти, що саме зараз переживаєте та ідентифікувати проблему, а тоді вирішити, чи зможете ви самі собі допомогти, чи вам варто звернутись до спеціаліста.
Ці техніки допоможуть збалансувати власний стан та сфокусуватись на теперішньому. Не жити минулим, чи майбутнім, а бути в моменті.
Вправа "Фрактальний малюнок"
Ця арттерапевтична вправа допомагає впоратися з тривогою та іншими негативними емоціями, незалежно від того, в якому місці ви перебуваєте.
Що потрібно:
- папір (будь-який формат, тип, колір)
- матеріали для малювання (фломастери, крейди, кольорові олівці).
Як виконувати:
- у довільному напрямку малюйте вигнуті лінії, «закарлючки» не відриваючи руки (ваша лінія має нагадувати намальований лабіринт
- після цього маленькі шматки простору, які утворилися у вашому лабіринті,
- зафарбуйте фарбами.
Яким чином на наше здоров’я впливає самотерапія (фото: Freepik)
Вправа "Щоденник емоцій"
Цю вправу можна використовувати при стресі, тривозі. Вона сприяє самоусвідомленню та допомагає бути "Тут і зараз".
Як виконувати:
Щодня ввечері, виділяйте 5-10 хв, щоб проаналізувати день та письмово дайте відповідь на питання:
- як я себе зараз почуваю? (прислухаюсь до тіла, емоцій та почуттів)
- що сьогодні було приємного та неприємного
- що мені потрібно саме зараз.
Коли дасте відповіді на запитання, виконайте те, що ви б хотіли зробити просто зараз.
Вправа "Мʼязова релаксація"
Ця вправа є ефективною при тривозі, напрузі, стресових ситуаціях. Її найкраще використовувати перед сном.
Як виконувати:
- вправа починається з глибокого вдиху носом та видиху ротом. Протягом всієї
- вправи важливо саме так дихати
- з кожним вдихом, ви напружуєте кожну частину вашого тіла поступово. З кожним видихом розслаблюйте повністю все тіло;
- важливо, щоб ноги торкались землі, вправу виконувати у сидячому положенні;
- починайте із ваших стоп, завершуйте мімічними мʼязами;
- по завершенню розслабте все тіло та продовжуйте дихати як на початку вправи.
Які перші дзвіночки, після яких вам варто звернутись до спеціаліста
Якщо симптоми стресу, тривоги та апатії тривають понад 2 тижнів, то варто звернутись до спеціаліста, оскільки вони можуть бути симптоми розладів. Також варто звернутись до фахівця, коли бачите, що самі впоратись не можете та самотерапія не допомагає.
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