ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Психолог дав поради, як навчитися розбиратися в чоловіках (відео)

Понеділок 01 квітня 2024 18:41
UA EN RU
Психолог дав поради, як навчитися розбиратися в чоловіках (відео) Як навчитися розбиратися в чоловіках (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожна жінка хоча б раз у своєму житті казала, що чоловіки - це інший вимір і зрозуміти їх неможливо. Але психолог каже зворотнє.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Як навчитися розбиратися в чоловіках

Не дарма кажуть, що жінки й чоловіки - це дві протилежності, або "Жінки з Марсу, чоловіки з Венери", тобто зовсім різні світи, які складно, але цікаво пізнавати.

Зрозуміти чоловіків настільки ж складно для жінки, як і для чоловіка пізнати суть жіночої психології. Найчастіше питання жінок "Як зрозуміти чоловіка", виникають у жінки, коли відношення з протилежною статтю не складається.

Але іноді чоловіків просто складно зрозуміти, бо вони не звикли ділитися своїми почуттями та говорити про страхи.

"Дуже багато дівчат на етапі зустрічань закохуються у хлопця настільки сильно, і цей романтичний погляд на стосунки призводить до того, що через, наприклад, 6 місяців або декількох років, настає фаза глибоких розчарувань в цій людині, хоча насправді ця людина була такою з самого початку, просто дівчина цього не бачила", - каже психолог.

Психолог дав поради, як навчитися розбиратися в чоловіках (відео)

Як навчитися розбиратися в чоловіках (фото: Freepik)

Також Дмитро додає, а що, якби це можна було побачити одразу і зрозуміти чоловіка?

"Є технологія, яка дозволяє навіть по фотографії іншої людини вже зробити достатньо непоганий психологічний портрет і зрозуміти, наскільки з нею варто зв'язуватися. Ця технологія називається профайлінг", - пояснює психолог.

Отже, детальніше познайомившись з цією технікою, можна почати розуміти чоловіків та їхню поведінку, наміри й мовчання.

Раніше ми розповідали, чому люди часто не розуміють одне одного.

Також читайте про 7 корисних звичок навесні для кращого самопочуття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров