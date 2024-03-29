Як покращити несучість курей: найкращі поради

Покращити несучість курей цілком реально. Для цього потрібно забезпечити їм хороші умови життя, піклуватися про птахів, а також годувати натуральними продуктами й добірним зерном, забезпечуючи регулярний вигул.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Poradum.com, "Сільське господарство та садівництво, "Сім'я і дім".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме варто давати курям, щоб вони добре неслися.

Оптимальний раціон курей

На думку спеціалістів, денний раціон курей-несучок повинен складатися із:

зерна (пшениця, кукурудза, ячмінь, овес, жито)

комбікорму (з овочевих сумішей, зелених сумішей, спеціальних мішанок тощо)

зелені (свіжа трава, бадилля овочів, кропива, кульбаба, люцерна, конюшина, зелень гороху та квасолі тощо)

овочів (картопля, буряк, капуста)

мінерально-вітамінних прикормок

Частину добової норми зерна радять пропарювати або пророщувати - для кращого засвоєння.

Крім того, частину зазначеної норми зерна можна заміщати:

пшеничними висівками

просом

соняшниковою макухою

Коли і як годувати курей

Якщо годувати курей правильно, вони можуть нестися впродовж цілого року. Проте для цього необхідно правильно скласти раціон і режим їхнього харчування.

Експерти наголошують, що дорослих домашніх курей-несучок слід годувати два рази на день. При цьому кожна порція їжі повинна містити в собі всі необхідні для птахів елементи.

Молодих же курей (близько 48 тижнів) можна годувати навіть 3-4 рази на день.

Перше годування варто здійснювати рано вранці - коли птахи тільки прокинулись, або ж коли ви вмикаєте їм світло.

У цей час доби краще за все дати вологу мішанку (варена картопля, мелене зерно, кісткове борошно або товчена шкаралупа, харчові відходи, сіль).

Ввечері несучкам необхідно їсти приблизно за годину до сну або ж до вимикання світла.

Цей прийом їжі повинен містити цільне зерно й всю ту норму їжі, яку птиці "недобрали" за цілий день.

При цьому різне зерно не рекомендується "змішувати" в одне годування, оскільки кури будуть вибирати з їжі лиш те, що їм подобається більше.

Краще за все чергувати зерно годування за годуванням, або ж день за днем: сьогодні - овес, завтра - пшеницю, післязавтра - просо і т. д.

Приблизний денний раціон

Для того, щоб кури добре неслися, їхній добовий раціон може бути орієнтовно таким:

зерно - близько 120 грамів

кісткове борошно - близько 2 грамів

волога мішанка - близько 30 грамів

варена картопля - близько 100 грамів

макуха - близько 7 грамів

крейда - 3 грамів

сіль - близько 0,5 грамів

дріжджі - близько 1 грама

В цілому, на кожну курку в одне годування має припадати близько 120-150 г корму (якщо вони харчуються двічі на день).

Досвідчені птахівники радять також засікати час при кожному годуванні й забирати залишки їжі через 30-40 хвилин після подачі. При цьому птахам можна давати практично необмежену кількість їжі.