Як подолати сирість: готуємо льох або підвал до прийняття врожаю

Льох або підвал є важливими місцями для зберігання консервації, овочів та інших продуктів. Проте однією з найпоширеніших труднощів тут є підвищена вологість, що сприяє швидкому псуванню продуктів, а також розвитку плісняви і грибка. Які є перевірені способи подолати надмірну вологість у льоху або підвалі?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про методи, які допоможуть зберегти ваші запаси у відмінному стані і забезпечити здоровий мікроклімат у підземному приміщенні.

Перший метод: організація правильної вентиляції

Перед тим як перейти до активних заходів боротьби з вологою, важливо звернути увагу на систему вентиляції у льоху. Добре організована вентиляція є ключовим елементом у підтримці оптимального рівня вологості і запобіганні розвитку плісняви та грибка.

Для ефективної вентиляції підвала необхідно забезпечити наявність приточних і витяжних отворів. Приточні отвори потрібно розташувати ближче до підлоги, а витяжні - під стелею.

Це створить природну циркуляцію повітря, при якій більш тепле і вологе повітря буде підійматися вверх і виходити через витяжку, а свіже і сухе повітря буде надходити через нижні отвори.

Важливо регулярно перевіряти і очищати вентиляційні отвори від сміття і пилу, щоб забезпечити безперешкодний повітрообмін. У деяких випадках може знадобитися установка додаткових вентиляторів для посилення циркуляції повітря, особливо у великих або глибоких льохах.

Дуже часто на якісну вентиляцію не звертають увагу (фото: Wikimedia)

Другий метод: обробка "Білизною"

Якщо навіть при належній вентиляції проблема з вологою залишається, можна застосувати більш активні методи боротьби. Одним з ефективних способів є обробка поверхонь підвала "Білизною".

Відбілювач містить хлор, який має потужні дезінфікуючі властивості і здатний швидко знищити грибок і плісняву. Для проведення обробки потрібно підготувати кілька літрів нерозведеної "Білизною" і місткість для розпилення.

Увага: перед початком роботи важливо дотримуватись заходів безпеки. Необхідно надягти респіратор, захисні окуляри і гумові рукавички. Одяг має повністю закривати тіло, щоб уникнути потрапляння "Білизни" на шкіру.

Процес обробки полягає в ретельному розпиленні на стіни і стелі погреба відбілювача. Особливу увагу слід приділити кутам і важкодоступним місцям, де найчастіше скупчується волога і розвивається пліснява.

Після обробки "Білизною" потрібно залишити льох закритим на добу, щоб засіб повністю подіял і знищил мікроорганізми.

У сирому льоху овочі дуже швидко зіпсуються (фото: Getty Images)

Третій метод: обробка вапном

Наступним етапом після обробки "Білизною" є нанесення вапна на поверхні підвалу. Цей метод не тільки допомагає додатково знищити грибок, але й сприяє підсушуванню стін і стелі.

Для приготування вапняного розчину потрібно розвести вапно до консистенції густої сметани. Розчин не повинен бути надто рідким, щоб забезпечити гарне покриття і ефективний вплив.

Нанесення вапна проводиться на всі поверхні льоху - стіни і стелю. Особливу увагу слід приділити ділянкам, де раніше була помічена пліснява або підвищена вологість.

Вапняне покриття не тільки допомагає боротися з вологістю і грибком, але і створює захисний шар, який запобігає їх повторній появі. Крім того, вапно має здатність поглинати зайву вологу з повітря, що додатково сприяє підтриманню оптимального мікроклімату в підвалі.