Как преодолеть сырость: готовим погреб или подвал к принятию урожая

Погреб или подвал являются важными местами для хранения консервации, овощей и других продуктов. Однако одной из самых распространенных трудностей здесь является повышенная влажность, что способствует быстрой порче продуктов, а также развитию плесени и грибка. Какие есть проверенные способы преодолеть чрезмерную влажность в погребе или подвале?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о методах, которые помогут сохранить ваши запасы в отличном состоянии и обеспечить здоровый микроклимат в подземном помещении.

Первый метод: организация правильной вентиляции

Перед тем как перейти к активным мерам борьбы с влагой, важно обратить внимание на систему вентиляции в погребе. Хорошо организованная вентиляция является ключевым элементом в поддержании оптимального уровня влажности и предотвращении развития плесени и грибка.

Для эффективной вентиляции подвала необходимо обеспечить наличие приточных и вытяжных отверстий. Приточные отверстия нужно расположить поближе к полу, а вытяжные - под потолком.

Это создаст естественную циркуляцию воздуха, при которой более теплый и влажный воздух будет подниматься вверх и выходить через вытяжку, а свежий и сухой воздух будет поступать через нижние отверстия.

Важно регулярно проверять и очищать вентиляционные отверстия от мусора и пыли, чтобы обеспечить беспрепятственный воздухообмен. В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительных вентиляторов для усиления циркуляции воздуха, особенно в больших или глубоких погребах.

Очень часто о нормальной вентиляции забывают позаботиться (фото: Wikimedia)

Второй метод: обработка "Белизной"

Если даже при надлежащей вентиляции проблема с влагой остается, можно применить более активные методы борьбы. Одним из эффективных способов является обработка поверхностей подвала "Белизной".

Отбеливатель содержит хлор, обладающий мощными дезинфицирующими свойствами и способный быстро уничтожить грибок и плесень. Для проведения обработки нужно подготовить несколько литров неразбавленной "Белизны" и емкость для распыления.

Внимание: перед началом работы важно соблюдать меры безопасности. Необходимо надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. Одежда должна полностью закрывать тело, чтобы избежать попадания едкой жидкости на кожу.

Процесс обработкизаключается в тщательном опрыскивании стен и потолка погреба отбеливателем. Особое внимание следует уделить углам и труднодоступным местам, где чаще всего скапливается влага и развивается плесень.

После обработки "Белизной" нужно оставить погреб закрытым на сутки, чтобы средство полностью подействовало и уничтожило микроорганизмы.

В сыром погребе овощи очень быстро испортятся (фото: Getty Images)

Третий метод: обработка известью

Следующим этапом после обработки "Белизной" является нанесение извести на поверхности подвала. Этот метод не только помогает дополнительно уничтожить грибок, но и способствует подсушиванию стен и потолка.

Для приготовления известкового раствора нужно развести известь до консистенции густой сметаны. Раствор не должен быть слишком жидким, чтобы обеспечить хорошее покрытие и эффективное воздействие.

Нанесение извести производится на все поверхности погреба - на стены и потолок. Особое внимание следует уделить участкам, где раньше была замечена плесень или повышенная влажность.

Известковое покрытие не только помогает бороться с влажностью и грибком, но и создает защитный слой, предотвращающий их повторное появление. Кроме того, известь обладает способностью поглощать излишнюю влагу из воздуха, что дополнительно способствует поддержанию оптимального микроклимата в подвале.