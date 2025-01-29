Як подивитися закритий профіль у Facebook за допомогою трьох доступних способів

Facebook дозволяє користувачам закривати свої профілі, щоб захистити особисті дані, але іноді виникає необхідність побачити приховану інформацію. Незважаючи на обмеження, існують кілька методів, які можуть допомогти обійти блокування профілю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Facebook надає користувачам можливість закривати свій профіль для захисту конфіденційності та персональних даних. Якщо ви бачите значок замка на чиємусь профілі, це означає, що ця людина обмежила доступ до своєї інформації, показуючи тільки ту частину профілю, яку хоче зробити доступною для людей, які не входять до списку її друзів.
Що стає недоступним після закриття профілю?
Крім того, всі минулі пости і фотографії, які були доступні для всіх (Public), автоматично змінюються на доступні тільки друзям (Friends).
Функції перевірки профілю і тегів також вмикаються автоматично. А в розділі "Про себе" залишається доступною тільки обмежена інформація для користувачів, які не перебувають у списку друзів.
Використовуйте функції "Переглянути код" (Inspect Elements)
Ви можете спробувати переглянути закриті фото профілю або обкладинки у Facebook за допомогою інструменту Inspect Elements у браузері Google Chrome. Цей метод складний, але може дати чудові результати, при цьому не вимагає встановлення сторонніх додатків.
Як це зробити:
Щоб переглянути фото профілю, натисніть правою кнопкою миші на зображення профілю користувача і виберіть Inspect. Відкрийте джерело контенту, що починається з https://scontent-bom, у новій вкладці - це може бути посилання на заблоковане фото профілю.
У мережі є спеціальні сервіси, що дають змогу переглядати заблоковані фото профілів у Facebook. Однак знайти надійний і робочий інструмент буває складно.
Як це зробити:
Інший варіант - сайт Dinona Facebook Profile Picture Viewer. Цей сервіс у деяких випадках дає змогу переглядати заблоковані фото в HD-якості, але іноді зображення можуть не завантажуватися.
Один з ефективних способів побачити заблоковане фото профілю - скористатися базовою версією Facebook, яка доступна через браузер на смартфоні.
Що потрібно зробити:
Як переглянути заблоковане фото профілю у Facebook за допомогою базової версії (фото: Technology Personalized)
Нагадаємо, що Цукерберг анонсував великі зміни у Facebook та Instagram.
А ще у нас є матеріал про 5 секретних функцій у Facebook, про які ви не знали.