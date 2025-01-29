Как посмотреть закрытый профиль в Facebook с помощью трех доступных способов

Что происходит, когда кто-то закрывает свой профиль в Facebook?

Facebook предоставляет пользователям возможность закрывать свой профиль для защиты конфиденциальности и персональных данных. Если вы видите значок замка на чьем-то профиле, это означает, что этот человек ограничил доступ к своей информации, показывая только ту часть профиля, которую хочет сделать доступной для людей, не входящих в список его друзей.

Что становится недоступным после закрытия профиля?

Полный просмотр фото профиля и обложки

Все фотографии и публикации на странице

Истории пользователя

Новые публикации и загруженные фото

Кроме того, все прошлые посты и фотографии, которые были доступны для всех (Public), автоматически меняются на доступные только друзьям (Friends).

Функции проверки профиля и тегов также включаются автоматически. А в разделе "О себе" остается доступной только ограниченная информация для пользователей, не находящихся в списке друзей.

Как просмотреть закрытый профиль Facebook

Используйте функции "Просмотреть код" (Inspect Elements)

Вы можете попытаться просмотреть закрытые фото профиля или обложки в Facebook с помощью инструмента Inspect Elements в браузере Google Chrome. Этот метод сложный, но может дать отличные результаты, при этом не требует установки сторонних приложений.

Как это сделать:

Откройте браузер Google Chrome

Перейдите на страницу профиля нужного пользователя в Facebook

Кликните правой кнопкой мыши на пустом месте страницы и выберите "Просмотреть код" (Inspect)

В консоли Inspect Elements перейдите во вкладку "Sources"

В левой панели разверните элементы, которые начинаются с "scontent"

Внутри этого элемента вы увидите несколько папок, которые нужно открыть, чтобы получить доступ к заблокированным фото профиля или обложки

Если повезет, можно найти и другие фото, опубликованные пользователем

Чтобы просмотреть фото профиля, нажмите правой кнопкой мыши на изображение профиля пользователя и выберите Inspect. Откройте источник контента, начинающийся с https://scontent-bom, в новой вкладке - это может быть ссылка на заблокированное фото профиля.

Как просмотреть закрытый профиль Facebook с помощью функции "Просмотреть код" (Inspect Elements) (фото: Technology Personalized)

Использование онлайн-сервисов для просмотра фото профиля

В сети есть специальные сервисы, позволяющие просматривать заблокированные фото профилей в Facebook. Однако найти надежный и рабочий инструмент бывает сложно.

Как это сделать:

Откройте поисковую систему и найдите сервис Facebook Profile Picture Viewer

Перейдите на сайт, который предлагает такую услугу

Скопируйте ссылку на Facebook-профиль нужного пользователя

Вставьте ссылку в соответствующее поле на сайте

Подтвердите, что вы не робот и нажмите "Get Profile Picture"

Если сервис работает, вы сможете увидеть фото профиля даже при заблокированном доступе

Другой вариант - сайт Dinona Facebook Profile Picture Viewer. Этот сервис в некоторых случаях позволяет просматривать заблокированные фото в HD-качестве, но иногда изображения могут не загружаться.

Используйте онлайн-сервис Facebook Profile Picture Viewer (фото: Technology Personalized)

Как просмотреть заблокированное фото профиля в Facebook с помощью базовой версии

Один из эффективных способов увидеть заблокированное фото профиля - воспользоваться базовой версией Facebook, которая доступна через браузер на смартфоне.

Что нужно сделать:

Откройте браузер на смартфоне и войдите в свою учетную запись Facebook

Найдите нужный профиль в поиске

Нажмите на строку поиска вверху, и вам нужно будет добавить "mbasic" перед ключевым словом Facebook в адресной строке. Например, URL будет выглядеть как https://mbasic.facebook.com/XYZ, что откроет профиль Facebook в базовом режиме

в адресной строке. Например, URL будет выглядеть как что откроет профиль Facebook в базовом режиме Откроется облегченная версия Facebook

Долгим нажатием на изображение профиля вызовите меню и выберите "Сохранить изображение", чтобы загрузить его на устройство



Как просмотреть заблокированное фото профиля в Facebook с помощью базовой версии (фото: Technology Personalized)