Как посмотреть закрытый профиль в Facebook с помощью трех доступных способов

Facebook позволяет пользователям закрывать свои профили, чтобы защитить личные данные, но иногда возникает необходимость увидеть скрытую информацию. Несмотря на ограничения, существуют несколько методов, которые могут помочь обойти блокировку профиля.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Facebook предоставляет пользователям возможность закрывать свой профиль для защиты конфиденциальности и персональных данных. Если вы видите значок замка на чьем-то профиле, это означает, что этот человек ограничил доступ к своей информации, показывая только ту часть профиля, которую хочет сделать доступной для людей, не входящих в список его друзей.
Что становится недоступным после закрытия профиля?
Кроме того, все прошлые посты и фотографии, которые были доступны для всех (Public), автоматически меняются на доступные только друзьям (Friends).
Функции проверки профиля и тегов также включаются автоматически. А в разделе "О себе" остается доступной только ограниченная информация для пользователей, не находящихся в списке друзей.
Используйте функции "Просмотреть код" (Inspect Elements)
Вы можете попытаться просмотреть закрытые фото профиля или обложки в Facebook с помощью инструмента Inspect Elements в браузере Google Chrome. Этот метод сложный, но может дать отличные результаты, при этом не требует установки сторонних приложений.
Как это сделать:
Чтобы просмотреть фото профиля, нажмите правой кнопкой мыши на изображение профиля пользователя и выберите Inspect. Откройте источник контента, начинающийся с https://scontent-bom, в новой вкладке - это может быть ссылка на заблокированное фото профиля.
В сети есть специальные сервисы, позволяющие просматривать заблокированные фото профилей в Facebook. Однако найти надежный и рабочий инструмент бывает сложно.
Как это сделать:
Другой вариант - сайт Dinona Facebook Profile Picture Viewer. Этот сервис в некоторых случаях позволяет просматривать заблокированные фото в HD-качестве, но иногда изображения могут не загружаться.
Один из эффективных способов увидеть заблокированное фото профиля - воспользоваться базовой версией Facebook, которая доступна через браузер на смартфоне.
Что нужно сделать:
Как просмотреть заблокированное фото профиля в Facebook с помощью базовой версии (фото: Technology Personalized)
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