Як почистити золото в домашніх умовах: буде знову сяяти

Золоті прикраси навряд чи почнуть іржавіти від носіння, однак з часом вони можуть забруднитися. Тому що цей матеріал не застрахований від забруднень, пилу і бруду.

Потьмяніння, яке з часом з’являється на прикрасах, не є неминучим. Глибоке, ніжне очищення може змінити все.

Допоможе харчова сода

Цей натуральний продукт відомий своїми очисними, видаляючими та відбілюючими властивостями.

Спочатку потрібно переконатись, що ви використовуєте лише м’які тканини та щітки з м’якими ворсинами, щоб не подряпати поверхню ювелірних виробів.

Далі змішайте чайну ложку харчової соди з невеликою кількістю води. Отримавши пасту, змочіть у ній щітку, щоб обережно потерти прикраси. Промийте чистою водою та висушіть серветкою з мікрофібри.

Використайте лимонний сік і білий оцет

Необхідно змішати ложку лимонного соку з ложкою білого оцту. Візьміть м’яку тканину та змочіть її в розчині, щоб ретельно очистити ланцюжки, браслети та каблучки.

Після цього дайте прикрасам просочитися сумішшю протягом години. В кінці промийте їх чистою водою та обережно висушіть тканиною.

Зазначається, що засіб для миття посуду також є хорошою альтернативою. У місткість з гарячою водою налийте кілька крапель засобу та залиште на ніч. Наступного дня промийте їх чистою водою та витріть насухо м’якою тканиною.

Що робити, щоб золото не забруднилося

Фахівці рекомендують зберігати цінні речі в тканинних мішках або спеціальних ящиках.

Варто знімати прикраси під час прийняття ванни або під час домашніх справ. Найкраще знімати їх, щоб мінімізувати ризик їх пошкодження або забруднення.