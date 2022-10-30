Как почистить золото в домашних условиях: будет снова сиять

В ювелирном магазине украшения ослепляют блеском и красотой. Но уже через несколько месяцев колечки, браслеты и цепочки теряют привлекательность. Чтобы они всегда выглядели стильно и сияюще нужно знать, как почистить золото в домашних условиях.
Об этом пишет SantePlus.
Золотые украшения вряд ли начнут ржаветь от ношения, однако со временем они могут испачкаться. Потому что этот материал не застрахован от загрязнений, пыли и грязи.
Потускнение, которое со временем появляется на украшениях, неизбежно. Глубокая, нежная очистка может изменить все.
Этот натуральный продукт известен своими очистительными, удаляющими и отбеливающими свойствами.
Сначала нужно убедиться, что вы используете только мягкие ткани и щетки с мягкими ворсинами, чтобы не поцарапать поверхность ювелирных изделий.
Затем смешайте чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды. Получив пасту, смочите в ней щетку, чтобы аккуратно потереть украшения. Промойте чистой водой и высушите салфеткой из микрофибры.
Необходимо смешать ложку лимонного сока с ложкой белого уксуса. Возьмите мягкую ткань и смочите ее в растворе, чтобы тщательно очистить цепочки, браслеты и кольца.
После этого дайте украшениям пропитаться смесью в течение часа. В конце промойте чистой водой и осторожно высушите тканью.
Отмечается, что средство для мытья посуды также хорошая альтернатива. В емкость с горячей водой налейте несколько капель и оставьте на ночь. На следующий день промойте чистой водой и протрите насухо мягкой тканью.
Специалисты рекомендуют хранить ценные вещи в тканевых мешках или специальных ящиках.
Следует снимать украшения во время принятия ванны или во время домашних дел. Лучше всего снимать их, чтобы минимизировать риск повреждения или загрязнения.
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