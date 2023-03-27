Как почистить яйца буквально за одну минуту: самый простой способ

Отварить яйцо и почистить его - задача одна из самых простых. Но на практике многие сталкиваются с тем, что яйцо получается недоваренным или переваренным, а получить идеально очищенную ровную поверхность - сложно.

Как правильно варить яйца и какой способ поможет их очистить меньше, чем за минуту - читайте в материале ниже.

Как правильно варить яйца

Залейте яйца холодной водой и на большом огне доведите воду до кипения. Потом выключите огонь, и оставьте яйца в горячей воде.

4 минут будет достаточно для того, чтобы желток был мягким, а белок - относительно твердым. Через 6 минут желток станет более плотным по краям и жидким внутри. Если подержать яйца в горячей воде дольше, желток станет более плотным.

Можно варить и другим способом. Сложите яйца в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и варите 4-5 минут. 7-8 минут нужно для более плотного желтка, а 9-10 минут - для яйца вкрутую.

Если желток имеет серый налет после варки - вы точно яйца переварили.

Как варить, чтобы не скорлупа не трескалась

Чтобы яйца не треснули во время варки, положите их заранее в теплую воду или подержите минут 15 в комнатной температуре. Это нужно для того, чтобы выровнять разницу температуры.

Во время варки добавьте в воду соль - не менее 1 ч. ложки на литр воды. Соль не даст вытечь белку, если скорлупа треснет.

Как варить, чтобы яйца легко чистились

Свежие яйца чистятся намного хуже, чем те, которые уже полежали несколько дней. И очень важно - сразу после варки положите яйца в ледяную воду, на 5-10 минут.

Если вам нужны яйца для оформления блюда или в салаты, то есть и другой способ, который поможет очистить скорлупу и получить идеально ровное яйцо.

Достаньте вареное яйцо из кастрюли, положите его в стакан. Наполните стакан наполовину холодной водой и закройте сверху ладонью. Потом 3 секунды энергично трясите стакан в разные стороны. Все, теперь вам достаточно потянуть скорлупу, и она снимется с яйца целиком.