Як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин: простий лайфхак

Перша молода картопля вже з'явилася на ринках, у магазинах і навіть на деяких грядках. Таку картоплю люблять дуже багато і намагаються насититися овочом під час сезону.
Як буквально за одну хвилину почистити цілу каструлю молодої картоплі, розповіла Уляна Антонюк на своїй сторінці у Facebook.
Картоплю середнього розміру потрібно помити та скласти в металеву каструлю чи миску. Насипати в картоплю кілька ложок солі великого помелу - чим більше, тим краще.
Далі накриваємо каструлю щільно кришкою і починаємо інтенсивно струшувати. Проводьте цю процедуру кілька хвилин.
Після цього - промийте картоплю під проточною водою дуже ретельно, залийте чистою водою і ставте на вогонь. Тепер картопля почищена і її можна варити звичайним способом.
Важливий нюанс: молода картопля має бути свіжою, пружною, бажано тільки з грядки. А сіль – лише великого помелу.
Спосіб 1. Складіть молоду картоплю в каструлю, залийте водою і накрийте кришкою. Дайте постояти 15 хвилин, а потім добре потрясіть каструлю. Воду злийте, промийте овочі під проточною водою - шкірка повинна сама відійти.
Спосіб 2. Залийте молоду картоплю окропом, а за хвилину поставте овочі під крижану воду. Шкірка швидко відійде.
До речі, раніше ми писали про те, чим можна відмити руки після чищення молодої картоплі.
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