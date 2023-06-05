Как почистить целую кастрюлю молодого картофеля за пару минут: простой лайфхак

Что вам понадобится

Картофель - 1 кг

Соль крупного помола - несколько столовых ложек

Как выглядит метод

Картофель среднего размера нужно помыть и сложить в металлическую кастрюлю или миску. Насыпать в картофель несколько ложек соли крупного помола - чем крупнее, тем лучше.

Далее накрываем кастрюлю плотно крышкой и начинаем интенсивно встряхивать. Проводите эту процедуру несколько минут.

После - промойте картофель под проточной водой очень тщательно, залейте чистой водой и ставьте на огонь. Теперь картофель почищен и его можно варить обычным способом.

Важный нюанс: молодой картофель должен быть свежим, упругим, желательно только с грядки. А соль - только крупного помола.

Есть и другие способы

Способ 1. Сложите молодой картофель в кастрюлю, залейте водой и накройте крышкой. Дайте постоять 15 минут, а потом хорошо потрясите кастрюлю. Воду слейте, промойте овощи под проточной водой - кожура должна сама отойти.

Способ 2. Залейте молодой картофель кипятком, а через минуту поставьте овощи под ледяную воду. Кожура быстро отойдет.

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