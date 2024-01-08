Як почистити смартфон від сміття та прискорити його роботу

Перезавантажте пристрій

Незважаючи на банальність, що здається, це один з найпростіших і дієвих способів "оживити" повільний, зависаючий гаджет. При перезавантаженні не тільки перезапускаються всі системні процеси, але й видаляються різні часові файли, які займають місце та гальмують смартфон.

Для перезавантаження зазвичай достатньо натиснути та утримувати кнопку живлення до появи меню, а потім вибрати відповідний пункт. Якщо не виходить, можна просто вимкнути і знову включити гаджет - ефект буде той самий.

Встановіть доступні оновлення

З кожним оновленням прошивки виробники усувають помилки та збільшують продуктивність смартфонів. Тому рекомендується завжди встановлювати доступні нові версії ПЗ. Виняток становлять хіба що дуже старі пристрої, які через слабку апаратну начинку можуть почати гальмувати на сучасних прошивках ще більше.

На iPhone для перевірки перейдіть в "Налаштування", потім в "Основні", далі в "Оновлення системи".

На Android-смартфонах: "Налаштування", "Система" та "Оновлення системи".

Дочекайтеся завершення перевірки доступних оновлень та встановіть їх, натиснувши відповідну кнопку.

Очистіть кеш

Ще один спосіб видалити тимчасові файли та різне сміття - очищення системного кеша. Оскільки iOS не має окремої функції для цього, вона відбувається під час перезавантаження пристрою.

А ось в Android очищення можна зробити, якщо відкрити "Налаштування", "Сховище", а потім вибрати внутрішній накопичувач та натиснути кнопку "Звільнити місце".

Сторонні додатки ощищення та утиліти-оптимізатори краще не застосовувати: від них більше шкоди, ніж користі.

Видаліть непотрібні програми та їх дані

Нестача вільного місця на внутрішньому накопичувачі призводить до уповільнення звернення до файлів і, як наслідок, зниження швидкодії пристрою. Вкрай не рекомендується заповнювати сховище під зав'язку - бажано залишати незайнятими як мінімум 10 відсотків загального обсягу, а краще - 20-25 відсотків.

Згодом у додатках накопичуються дані, і вони можуть займати багато місця. Для їх видалення відкрийте "Параметри", потім "Сховище", далі "Інші програми" в Android; або "Налаштування", "Основні" та "Сховище" на iOS.

Далі пройдіться за програмами, які займають найбільше простору, і натисніть "Стерти дані". Якщо в програмі немає опції очищення, доведеться видалити її і встановити заново.

Встановіть lite‑версії програм

Якщо питання економії простору стоїть дуже гостро, логічним рішенням буде видалити звичайні браузери, месенджери та клієнти соцмереж, і встановлювати замість них полегшені, так звані lite‑версії. Їх можна знайти в Google Play та App Store, дописавши lite до назви програми.

Вони мають аскетичний інтерфейс, а іноді й скромніший набір функцій. Натомість займають набагато менше місця та працюють швидше.

Перенесіть програми та дані на карту пам'яті

Внутрішня пам'ять має вищу швидкість запису, тому за замовчуванням усі додатки встановлюються саме до неї. Найважливіші програми, які часто використовуються, дійсно краще тримати на вбудованому накопичувачі, а всі інші з метою економії можна перенести на SD-карту.

Для цього перейдіть в "Параметри", "Програми", відкрийте бажану програму та скористайтеся кнопкою "Перемістити". На жаль, не всі смартфони передбачають цю функцію.

Оскільки iPhone не підтримує карти пам'яті, все вищесказане стосується лише Android-пристроїв.

Видаліть зайвий контент

Якщо після виконання всього вищесказаного накопичувач смартфону все ще заповнений, доведеться переглянути фото, відео, музику та інший медіаконтент. Все непотрібне можна відразу видалити, а файли, що мають цінність, вивантажити в одне з хмарних сховищ або скопіювати на комп'ютер.

Зменшіть кількість віджетів

Як і інші додаткові функції, віджети можуть навантажувати систему та викликати її уповільнення. Особливо це помітно на бюджетних та застарілих пристроях. Вихід тут один: прибрати всі елементи, що не мають особливої важливості, і залишити тільки найнеобхідніші.

Для видалення достатньо затримати палець на віджеті і перетягнути його на хрестик, що з'явився, або натиснути на значок мінуса.

Виконайте скидання до заводських налаштувань

Найрадикальніший і найдієвіший спосіб очищення, яким можна скористатися в крайньому випадку. При скиданні смартфон відновлюється до заводських налаштувань з видаленням вмісту і всього сміття, що накопичилося.

Майте на увазі, що весь контент, включаючи фото, відео та інші файли, буде видалено. Тому не забудьте перенести всі важливі дані або зробити резервну копію.

Для скидання iPhone відкрийте "Налаштування", далі "Основні", потім "Скинути" та "Стерти контент та налаштування". Після цього підтвердіть дію.

На Android перейдіть в "Налаштування", потім "Систему", після цього "Скинути налаштування", а потім виберіть "Видалити всі дані" і натисніть кнопку "Скинути налаштування телефону" для підтвердження.