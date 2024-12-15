Як почати розмову на сайті знайомств, щоб зацікавити людину: прості поради

За словами експерта, ваші перші повідомлення на сайті знайомств необов'язково мають бути якимись особливими. Це перший крок, у якому основне завдання - зацікавити співрозмовника або співрозмовницю продовжити спілкування. Ось кілька порад та ідей, як зробити перше враження незабутнім:

Привітання та ім’я

Розпочніть розмову з привітання та зверніться до співрозмовника за ім’ям. Це створює дружню атмосферу та показує, що ви звертаєте увагу на деталі.

"Наприклад: "Привіт, Олено! Я побачив твій профіль і вирішив написати, бо у нас є багато спільних інтересів", - радить Віталій Курсік.

Комплімент

Знайдіть щось у профілі людини, що вам дійсно сподобалося, і зробіть комплімент. Це може бути фото, хобі або щось інше, що привернуло вашу увагу.

"Наприклад: "Твої фотографії з подорожей неймовірні! Я теж обожнюю подорожувати. Яка з країн, що ти відвідала, стала твоєю улюбленою?" - пояснює фахівець.

Запитання на відкриту тему

Замість того, щоб ставити прості запитання, спробуйте задати відкриті питання, які сприятимуть розмові.

"Наприклад: "Я помітив, що ти любиш читати книги. Яка остання книга тебе вразила, і чому?" - каже коуч.

Спільні інтереси

Згадайте спільні інтереси або хобі, які ви знайшли в профілі людини. Це допоможе знайти тему для обговорення.

"Наприклад: "Ти також займаєшся фотографією! Я недавно почав цікавитися цим і шукаю хороші поради. Який твій улюблений жанр?" - радить Віталій Курсік.

Гумор

"Якщо ви відчуваєте себе впевнено, додайте трохи гумору. Це допоможе створити невимушену атмосферу і, можливо, змусить вашого співрозмовника посміхнутися", - пропонує експерт.

Приклад: "Привіт, Іване! Твій профіль мене так зацікавив, що я забув про свій чай і він став холодним. Що ти робиш для боротьби з побічними ефектами цікавих знайомств?"

"Пам'ятайте, що важливо бути собою і залишатися щирим. Люди цінують справжність, і це допоможе вам знайти спільну мову. Удачі у ваших знайомствах!", - наголошує Віталій Курсік.