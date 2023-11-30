Як побудувати особисті кордони в родині: дієві поради

Особисті кордони - це дуже важлива річ у житті кожної людини, оскільки ми маємо розуміти, чого бажаємо, що нам потрібно, а що нав’язано і вміти давати відсіч навіть рідним.
Про те, як побудувати особисті кордони в родині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал психологічної підтримки в Instagram Klepka Mental.
Як побудувати особисті кордони в родині
Досить часто ми стаємо заручниками бажань своїх родичів. На жаль, далеко не кожна людина розуміє, як з нею можна спілкуватися, а як не можна і з віком це стає справжньою проблемою та її масштаби набирають обертів.
Так, вибудовувати здорові кордони з членами родини, особливо, якщо родина дисфункційна, важче, ніж, наприклад, з друзями чи колегами. Однак, якщо набратися рішучості та терпіння - це цілком досяжна та реальна мета.
Як побудувати власні кордони у родині (фото: Freepik)
Кілька кроків для побудови особистих кордонів
ніколи не втручайтеся у конфлікти інших членів родини і в жодному разі не дозволяйте їм втягнути вас у цю сварку та обрати чиюсь сторону.
вчіться зупиняти дорослих членів родини, коли вони хочуть обговорити з вами ті теми, до яких ви не готові. Це може бути щось особисте, або навіть інтимне.
вам варто визначити "безпечні теми" для розмови. Наприклад, фільми, приємні спогади, дозвілля, буденність. Тобто, ті, які мінімізують рівень конфлікту, проте дозволяють підтримати комунікацію.
пам’ятайте про те, що незгода з іншими членами родини, не робить вас поганою людиною або дитиною.
завжди пам’ятайте, що маніпуляції на почутті провини, насилля або мовчанням з боку рідних, вам, дорослій людині вже не можуть нашкодити і завдати такого болю, як тоді, коли ви були дитиною.
опануйте тактику "Добрий камінь". Тобто, добре ставтеся до своїх рідних, але майте твердість у своїх намірах.
дайте собі право на комфортну для вас дистанцію. Варто віддалитися, якщо взаємодія шкодить вашому ментальному здоров’ю.