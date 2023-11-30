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Як побудувати особисті кордони в родині: дієві поради

Як побудувати власні кордони у родині (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Особисті кордони - це дуже важлива річ у житті кожної людини, оскільки ми маємо розуміти, чого бажаємо, що нам потрібно, а що нав’язано і вміти давати відсіч навіть рідним.

Про те, як побудувати особисті кордони в родині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал психологічної підтримки в Instagram Klepka Mental.

Як побудувати особисті кордони в родині 

Досить часто ми стаємо заручниками бажань своїх родичів. На жаль, далеко не кожна людина розуміє, як з нею можна спілкуватися, а як не можна і з віком це стає справжньою проблемою та її масштаби набирають обертів. 

Так, вибудовувати здорові кордони з членами родини, особливо, якщо родина дисфункційна, важче, ніж, наприклад, з друзями чи колегами. Однак, якщо набратися рішучості та терпіння -  це цілком досяжна та реальна мета.

Як побудувати власні кордони у родині (фото: Freepik)

Кілька кроків для побудови особистих кордонів 

  • ніколи не втручайтеся у конфлікти інших членів родини і в жодному разі не дозволяйте їм втягнути вас у цю сварку та обрати чиюсь сторону. 
  • вчіться зупиняти дорослих членів родини, коли вони хочуть обговорити з вами ті теми, до яких ви не готові. Це може бути щось особисте, або навіть інтимне. 
  • вам варто визначити "безпечні теми" для розмови. Наприклад, фільми, приємні спогади, дозвілля, буденність. Тобто, ті, які мінімізують рівень конфлікту, проте дозволяють підтримати комунікацію. 
  • пам’ятайте про те, що незгода з іншими членами родини, не робить вас поганою людиною або дитиною. 
  • завжди пам’ятайте, що маніпуляції на почутті провини, насилля або мовчанням з боку рідних, вам, дорослій людині вже не можуть нашкодити і завдати такого болю, як тоді, коли ви були дитиною. 
  • опануйте тактику "Добрий камінь". Тобто, добре ставтеся до своїх рідних, але майте твердість у своїх намірах. 
  • дайте собі право на комфортну для вас дистанцію. Варто віддалитися, якщо взаємодія шкодить вашому ментальному здоров’ю.

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