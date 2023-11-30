Как построить личные границы в семье: советы, которые работают

Личные границы - это очень важная вещь в жизни каждого человека, поскольку мы должны понимать, чего желаем, что нам нужно, а что навязано и уметь давать отпор даже родным.
О том, как построить личные границы в семье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на портал психологической поддержки в Instagram Klepka Mental.
Как построить личные границы в семье
Часто мы становимся заложниками желаний своих родственников. К сожалению, далеко не каждый человек понимает, как с ним можно общаться, а как нельзя и с возрастом это становится настоящей проблемой и ее масштабы набирают обороты.
Да, выстраивать здоровые границы с членами семьи, особенно, если семья дисфункциональна, труднее, чем, например, с друзьями или коллегами. Однако, если набраться решительности и терпения - это вполне достижимая и реальная цель.
Как построить собственные границы в семье (фото: Freepik)
Несколько шагов для построения личных границ
никогда не вмешивайтесь в конфликты других членов семьи и ни в коем случае не позволяйте им вовлечь вас в эту ссору и избрать чью-либо сторону.
учитесь останавливать взрослых членов семьи, когда они хотят обсудить с вами те темы, к которым вы не готовы. Это может быть что-то личное или даже интимное.
вам следует определить "безопасные темы" для разговора. К примеру, фильмы, приятные воспоминания, досуг, обыденность. То есть те, которые минимизируют уровень конфликта, однако позволяют поддержать коммуникацию.
помните о том, что несогласие с другими членами семьи не делает вас плохим человеком или ребенком.
всегда помните, что манипуляции на чувстве вины, насилия или молчании со стороны родных вам, взрослому человеку уже не могут навредить и причинить такую боль, как тогда, когда вы были ребенком.
овладите тактикой "Добрый камень". То есть хорошо относитесь к своим родным, но имейте твердость в своих намерениях.
дайте себе право на комфортную для вас дистанцию. Следует удалиться, если взаимодействие вредит вашему ментальному здоровью.