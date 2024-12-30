Як пити шампанське, щоб не було похмілля: дієві поради від винного експерта

Чи буде боліти голова від шампанського на ранок?

Всім відомо про ствердження, що від бульбашок у шампанському на ранок буде боліти голова.

"Є люди, дійсно, в яких від вуглекислого газу, плюс алкоголь, плюс солодке вино викликає головний біль. На жаль, немає інших варіантів, ніж не пити таке вино", - сказав експерт.

За словами Романа, якщо ви відчуваєте, що від такого напою, у вас болить зранку голова - то краще від нього відмовитись.

Чи впливає якість алкоголю на похмілля

За словами експерта, якість спиртних напоїв не дуже впливає на похмілля.

"Умовно кажучи, існує вино за 50 гривень, це пакетовані вина, я туди навіть не заходжу. Якщо ви фінансово не готові купувати пляшку вина за 200 гривень - то купуйте пиво чи сидр. Купуйте якісне, а не погане, наприклад, у категорії вина", - сказав він.

Сомельє сказав, що ціна якісного вина починається приблизно з 200 гривень.

"Якщо у когось вино за 3000 гривень, а у мене за 200 гривень, то голова у нас буде боліти однаково", - сказав Ремеєв.

За його словами, щоб зменшити похмілля, треба обирати сухе вино, тому що з цукром та алкоголем організму складніше впоратися.

Також обирайте вина з меншою кількістю алкоголю, якщо хочете менше похмілля на ранок. Також не забувайте пити воду між келихами вина.І на останок, не поспішайте пити, смакуйте маленькими ковтками!