Как пить шампанское, чтобы не было похмелья: действенные советы от винного эксперта

Шампанское - напиток, который очень часто выбирают для празднования Нового года. Очень часто случается, что люди не знают меры и на утро страдают от похмелья. Как сделать так, чтобы этого не произошло?
На этот вопрос ответил винный эксперт Роман Ремеев в интервью РБК-Украина.
Всем известно об утверждении, что от пузырьков в шампанском на утро будет болеть голова.
"Есть люди, действительно, у которых от углекислого газа, плюс алкоголь, плюс сладкое вино вызывает головную боль. К сожалению, нет других вариантов, чем не пить такое вино", - сказал эксперт.
По словам Романа, если вы чувствуете, что от такого напитка, у вас болит утром голова - то лучше от него отказаться.
По словам эксперта, качество спиртных напитков не очень влияет на похмелье.
"Условно говоря, существует вино за 50 гривен, это пакетированные вина, я туда даже не захожу. Если вы финансово не готовы покупать бутылку вина за 200 гривен - то покупайте пиво или сидр. Покупайте качественное, а не плохое, например, в категории вина", - сказал он.
Сомелье сказал, что цена качественного вина начинается примерно с 200 гривен.
"Если у кого-то вино за 3000 гривен, а у меня за 200 гривен, то голова у нас будет болеть одинаково", - сказал Ремеев.
По его словам, чтобы уменьшить похмелье, надо выбирать сухое вино, потому что с сахаром и алкоголем организму сложнее справиться.
Также выбирайте вина с меньшим количеством алкоголя, если хотите меньше похмелья на утро. Также не забывайте пить воду между бокалами вина. И напоследок, не спешите пить, смакуйте маленькими глотками!
Отметим, что винный эксперт Роман Ремеев ранее в интервью РБК-Украина говорил о выборе вкусного и качественного вина в магазине без особых знаний.