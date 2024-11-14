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Як пити каву, щоб уникнути жовтих плям та нальоту на зубах: стоматолог дав точну відповідь

Коли пити каву, щоб вона не нашкодила зубам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кава має багато переваг для здоров'я, але також може завдати шкоди зубам. Стоматолог розповів, що потрібно зробити після вживання напою, щоб уникнути негативної дії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Як кава шкодить зубам

Уникайте цукру

Додавання цукру до кави може збільшити ризик карієсу. Якщо ви щодня п’єте каву з цукром, то можливо варто відмовитись від цієї звички.

 

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