Як пити каву, щоб уникнути жовтих плям та нальоту на зубах: стоматолог дав точну відповідь

Кава має багато переваг для здоров'я, але також може завдати шкоди зубам. Стоматолог розповів, що потрібно зробити після вживання напою, щоб уникнути негативної дії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Додавання цукру до кави може збільшити ризик карієсу. Якщо ви щодня п’єте каву з цукром, то можливо варто відмовитись від цієї звички.
Раніше ми повідомляли, що кава перешкоджає засвоєння популярного вітаміну.
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