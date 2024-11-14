Как пить кофе во избежание желтых пятен и налета на зубах: стоматолог дал точный ответ

Кофе имеет много преимуществ для здоровья, но также может причинить вред зубам. Стоматолог рассказал, что нужно сделать после употребления напитка во избежание негативного действия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Добавление сахара в кофе может увеличить риск кариеса. Если вы ежедневно пьете кофе с сахаром, возможно стоит отказаться от этой привычки.
Ранее мы сообщали, что кофе препятствует усвоению популярного витамина.
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