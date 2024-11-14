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Как пить кофе во избежание желтых пятен и налета на зубах: стоматолог дал точный ответ

Когда пить кофе, чтобы он не навредил зубам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе имеет много преимуществ для здоровья, но также может причинить вред зубам. Стоматолог рассказал, что нужно сделать после употребления напитка во избежание негативного действия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Как кофе вредит зубам

Избегайте сахара

Добавление сахара в кофе может увеличить риск кариеса. Если вы ежедневно пьете кофе с сахаром, возможно стоит отказаться от этой привычки.

 

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