Як підтвердити свій стаж, якщо втратили трудову книжку: інструкція

Як підтвердити робочий стаж

В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка.

Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

Що треба зробити:

авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID

перейти до меню "Комунікації з ПФУ" й вибрати "Запит на отримання електронних документів"

вибрати "Витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення

ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі "Мої звернення"

Як відновити втрачену книгу

Потрібно звернутися за місцем останньої роботи і написати заяву про втрату документа. Не пізніше ніж за 15 днів після заяви, роботодавець має видати нову трудову з написом "Дублікат".

Нова книжка не відрізнятиметься від попередньої трудової. Її заповнюють за загальними правилами. Вона міститиме записи про загальний стаж роботи.

Загальний стаж, не підтверджений документами, записується сумарно - вказують загальну кількість років, місяців, днів роботи без уточнення на якому підприємстві, коли саме та на яких посадах працювала людина.

Якщо вам потрібен повний перелік посад та вся інформація про кожне місце роботи, вам доведеться звернутися до усіх попередніх працедавців із заявою і вони дозаповнять вашу трудову книжку.