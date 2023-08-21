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Как подтвердить свой стаж, если потеряли трудовую книжку: инструкция

Что делать, если потеряли трудовую книжку (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые потеряли свои трудовые книги, могут подтвердить стаж онлайн, ведь в электронной системе хранятся данные более 20-летней давности.

О том, как это можно сделать, пишет группа "Ти же юрист" в Telegram.

Как подтвердить рабочий стаж

В системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка.

Восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

Что нужно сделать:

  • авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID
  • перейти в меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов"
  • выбрать "Выдержка из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить ваше обращение
  • ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить ее на свое устройство можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения"

Как восстановить утраченную книгу

Следует обратиться по месту последней работы и написать заявление о потере документа. Не позднее чем через 15 дней после заявления, работодатель должен выдать новую трудовую с надписью "Дубликат".

Новая книга не будет отличаться от предыдущей трудовой. Ее заполняют по общим правилам. Она будет содержать записи об общем стаже работы.

Общий стаж, не подтвержденный документами, записывается суммарно - указывают общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения на каком предприятии, когда именно и на каких должностях работал человек.

Если вам необходим полный перечень должностей и вся информация о каждом месте работы, вам придется обратиться ко всем предыдущим работодателям с заявлением и они заполнят вашу трудовую книжку.

Раньше мы рассказывали о том, как за границей получить украинскую пенсию.

Читайте также о том, будет ли стаж работы в Польше зачислен в Украине.

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