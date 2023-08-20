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Чи буде стаж роботи в Польщі враховано для пенсії в Україні: відповідь ПФУ

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Україна, Неділя 20 серпня 2023 11:40
Чи буде стаж роботи в Польщі враховано для пенсії в Україні: відповідь ПФУ Фото: Робота в Польщі дає право на пенсію в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Це передбачено угодою між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Тобто, якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

"Водночас, згідно з положеннями угоди, кожна з країн розраховує розмір пенсії, відповідно до норм свого національного законодавства, за стаж, набутий на її території", - додали в ПФУ.

Українці в Польщі

У Польщі проживають приблизно 2 млн українців. Половина із них прибули у пошуках прихистку від війни в Україні, й більшість вже змогли працевлаштуватися.

Повернутися додому відразу після війни планують половина опитаних. Про намір затриматися в Польщі на довший час заявляють третина українських біженців. При цьому 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% - за фахом, а більше половини виконують роботу нижче кваліфікацій (52%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України. Це стосується тих, хто раніше отримував пенсії через "Укрпошту". Зараз проект охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

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