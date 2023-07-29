Це флірт чи просто мила розмова? Ось як зрозуміти, що людина вами зацікавилась

Іноді буває складно відрізнити флірт від милої розмови з особою протилежної статті. У деяких випадках грань дійсно тонка між цими поняттями, але все ж таки є певні ознаки, які допоможуть вам чітко зрозуміти, чи є у співрозмовника до вас інтимна зацікавленість.

Про це пишуть на сторінці про психологічне здоров'я в Pleso в Instagram.

Як розпізнати флірт

"При милому спілкуванні людина намагається бути приємною, комунікабельною, харизматичною для того, щоб мати нормальні контакти з іншими людьми. Просто для того, щоб ефективно спілкуватися з іншими", - пояснює психотерапевт Ірина Єфімцова.

При цьому додає, що флірт - це стратегія поведінки, коли людина намагається показати інтимну зацікавленість гіпотетичним партнером. Така стратегія має під собою сексуальний підтекст.

"Які маркери вказують на те, що це флірт? Зверніть увагу на те, як людина дивиться на вас. Вона може робити значно більше компліментів, ніж це прийнято у міжособистісному спілкуванні. Тим самим вона показує зацікавленість людиною і презентує себе", - зазначає Єфімцова.

Також вона пояснює, як відрізнити флірт від милого спілкування.

"Це можна зробити прямо - наприклад, запитати про це: "Ти зараз зі мною фліртуєш?" Або спиратись на свої почуття, коли вам здається, що вами цікавляться не просто як людиною, а саме як жінкою чи чоловіком", - каже психотерапевт.

10 неочевидних ознак флірту

Варто проаналізувати поведінку й манеру спілкування людини. Обов'язково зверніть увагу на наступні ознаки, які вказують на флірт. А саме: