Як підібрати зачіску за формою обличчя: будете виглядати стильно та молодо

Кругла форма обличчя

Якщо ширина обличчя майже дорівнює його довжині, то у вас швидше за все, кругла форма обличчя.

Щоб обличчя виглядало більш збалансованим, можна спробувати зробити його довшим і додати більше кутів.

Варто обирати багатошарові зачіски, які допоможуть додати кути обличчю.

Якщо у вас волосся середньої довжини, спробуйте зачіску "Боб". Довге волосся також є хорошим варіантом, оскільки воно допомагає подовжити обличчя.

Також можна спробувати бічний проділ, щоб привернути більше уваги до центру обличчя.

Чубчик - теж хороший варіант для такої форми обличчя. Він допоможе помітно омолодити обличчя.

Кругла форма обличчя (5minutecrafts)

Овальна форма обличчя

Експерти радять обирати дуже короткі стрижки, не турбуючись, що обличчя може виглядати непропорційним.

Звичайне рівне довге волосся також є хорошим варіантом, оскільки воно привертає увагу до вашого обличчя та підкреслює риси.

Для такої форми обличчя підійде короткий чубчик до середини чола.

Овальна форма обличчя (5minutecrafts)

Квадратна форма обличчя

Володарі такої форми можуть спробувати бічний проділ, щоб пом’якшити риси обличчя. Але переконайтеся, що він не дуже глибокий, інакше ви можете підкреслити кути свого обличчя.

Якщо ви хочете коротке волосся, то краще вибрати стрижку "Боб". Локони теж непоганий варіант. Тільки не робіть їх занадто широкими, але зосередьтеся на доданні об’єму біля коріння волосся.

Чубчик краще зачісувати на бік. Це допоможе зламати кути на обличчі та зробить його м’якшим.

Квадратна форма обличчя (5minutecrafts)

Діамантова форма

Короткі зачіски, як-от стрижки "Піксі" чудово виглядають на діамантових формах обличчях, оскільки допомагають зробити лінію щелепи м’якшою. Просто уникайте тупих кінців і вибирайте більш текстуровані альтернативи.

Якщо у вас довге волосся, то спробуйте зробити його більш об’ємними. Також можна обирати високі хвостики, щоб привернути більше уваги до рис вашого обличчя.

Якщо ви вирішите вибрати чубчик, то зачісуйте його краще на бік.

Діамантова форма обличчя (5minutecrafts)