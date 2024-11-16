Як підібрати взуття під джинси: стилістка поділилася лайфхаками

Широкі джинси

Широкі джинси або, як їх ще називають, джинси-труби отримали свою назву через широку форму штанин, однакових по всій довжині (на відміну від скінні або кльош). Завдяки цій особливості такий фасон підходить всім дівчатам. Мініатюрним модницям труби додають об'єму, а дівчатам з пишними формами допомагають зробити силует більш симетричним.

Такі штани з деніму можна носити з кедами, ботильйонами, а також грубими черевиками на тракторній підошві та шнурівці.

Широкі джинси (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Укорочені джинси straight

Універсальний фасон джинсів, що підходить жінкам будь-якого віку та з будь-яким типом фігури. Джинси regular або straight fit візуально подовжують і стрункі ноги, створюють збалансований силует.

Укорочені джинси можна носити з грубими черевиками, челсі, ботильйонами на підборах, кедами та ковбойськими чоботями.

Укорочені джинси прямого крою (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Подовжені джинси straight

Такий фасон джинсів - база, яка має бути у гардеробі кожної модниці. Цей фасон підходить практично всім, а якщо вибрати штани з тканини гарної щільності, вони відмінно скоригують нюанси фігури.

Джинси прямого крою можна поєднувати з ботильйонами на мініатюрному підборі, грубими черевиками, утепленими кедами та кросівками на хутрі, ковбойськими чоботями.

Джинси straight (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямі джинси

Джинси прямого крою мають постійну ширину від стегна до подолу. Вони забезпечують однорідний прямий силует.

Такі штани з деніму можна носити з черевиками челсі, черевиками на масивній підошві зі шнурками, а також з ботильйонами на низьких підборах.

Прямі джинси (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинси кльош

Штани та джинси кльош (розкльошені штани від коліна) - довгі штани, що розширюються до низу від коліна. Вони подовжують силует і додають пропорційності образу.

З такими штанами найкраще поєднуються кеди, ковбойські чоботи та ботильйони на невеликому та середньому підборі.

Джинси кльош (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинси буткат

Цей фасон характеризуються злегка розкльошеним штанинами, що дозволяє носити їх поверх чобіт. Розкльошення зазвичай починається від коліна і продовжується до подолу.

Кльош та буткат є подібними моделями, однак мають певні відмінності. Перші можуть розширюватися від стегна, другі лише від коліна. Кльош приваблює широким кутом нижньої частини штанини, буткат іноді складно відрізнити від прямих джинсів.

З такими джинсами можна носити ботильйони з масивним квадратним носком, ковбойські чоботи та ботильйони з вузьким носком.

Джинси буткат (фото: instagram.com/purpur.stylist)