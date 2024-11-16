Как подобрать обувь под джинсы: стилист поделилась лайфхаками

Широкие джинсы

Широкие джинсы или, как их еще называют, джинсы-трубы получили свое называние из-за широкой формы штанин, одинаковых по всей длине (в отличие от скинни или клеш). Благодаря этой особенности такой фасон подходит абсолютно всем девушкам. Миниатюрным модницам трубы добавляют объема, а девушкам с пышными формами помогают сделать силуэт более симметричным.

Такие брюки из денима можно носить с утепленными кедами, ботильонами, а также грубыми ботинками на тракторной подошве и шнуровке.

Широкие джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Укороченные джинсы straight

Универсальный фасон джинсов, подходящий женщинам любого возраста и с любым типом фигуры. Джинсы regular или straight fit визуально удлиняют и стройнят ноги, создают сбалансированный силуэт.

Укороченные джинсы можно носить с грубыми ботинками, челси, ботильонами на каблуках, кедами и ковбойскими сапогами.

Укороченные джинсы прямого кроя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Удлиненные джинсы straight

Такой фасон джинсов - база, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Этот фасон подходит практически всем, а если выбрать брюки из ткани хорошей плотности, они отлично скорректируют нюансы фигуры.

Джинсы прямого кроя можно сочетать с ботильонами на миниатюрном каблуке, грубыми ботинками, утепленными кедами и кроссовками на меху, ковбойскими сапогами.

Джинсы straight (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямые джинсы

Джинсы прямого кроя имеют постоянную ширину от бедра до подола. Они обеспечивают однородный прямой силуэт.

Такие брюки из денима можно носить с ботинками челси, ботинками на массивной подошве со шнурками, а также с ботильонами на низком каблуке.

Прямые джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинсы клеш

Брюки и джинсы клеш (расклешенные штаны от колена) - длинные, расширяющиеся к низу от колена штаны. Они удлиняют силуэт и добавляют пропорциональности образу.

С такими штанами лучше всего сочетаются кеды, ковбойские сапоги и ботильоны на небольшом и среднем каблуке.

Джинсы клеш (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинсы буткат

Этот фасон характеризуются слегка расклешенным штанинами, что позволяет носить их поверх сапог. Расклешение обычно начинается от колена и продолжается до подола.

Клеш и буткат являются подобными моделями, однако имеют определенные отличия. Первые могут расширяться от бедра, вторые - только от колена. Клеш привлекает широким углом нижней части штанины, буткат иногда сложно отличить от прямых джинсов.

С такими джинсами можно носить ботильоны с массивным квадратным носком, ковбойские сапоги и ботильоны с узким носком.

Джинсы буткат (фото: instagram.com/purpur.stylist)