Как подобрать обувь под джинсы: стилист поделилась лайфхаками

В гардеробе каждой модницы особое место занимают джинсы. С брюками из денима зимой можно составить лук как на деловую встречу, так и на праздничное мероприятие или прогулку с ребенком в парке.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилистки Елены Шевченко в Instagram рассказывает, как правильно подобрать обувь под разные модели джинсов.
Широкие джинсы или, как их еще называют, джинсы-трубы получили свое называние из-за широкой формы штанин, одинаковых по всей длине (в отличие от скинни или клеш). Благодаря этой особенности такой фасон подходит абсолютно всем девушкам. Миниатюрным модницам трубы добавляют объема, а девушкам с пышными формами помогают сделать силуэт более симметричным.
Такие брюки из денима можно носить с утепленными кедами, ботильонами, а также грубыми ботинками на тракторной подошве и шнуровке.
Широкие джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Универсальный фасон джинсов, подходящий женщинам любого возраста и с любым типом фигуры. Джинсы regular или straight fit визуально удлиняют и стройнят ноги, создают сбалансированный силуэт.
Укороченные джинсы можно носить с грубыми ботинками, челси, ботильонами на каблуках, кедами и ковбойскими сапогами.
Укороченные джинсы прямого кроя (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Такой фасон джинсов - база, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Этот фасон подходит практически всем, а если выбрать брюки из ткани хорошей плотности, они отлично скорректируют нюансы фигуры.
Джинсы прямого кроя можно сочетать с ботильонами на миниатюрном каблуке, грубыми ботинками, утепленными кедами и кроссовками на меху, ковбойскими сапогами.
Джинсы straight (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Джинсы прямого кроя имеют постоянную ширину от бедра до подола. Они обеспечивают однородный прямой силуэт.
Такие брюки из денима можно носить с ботинками челси, ботинками на массивной подошве со шнурками, а также с ботильонами на низком каблуке.
Прямые джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Брюки и джинсы клеш (расклешенные штаны от колена) - длинные, расширяющиеся к низу от колена штаны. Они удлиняют силуэт и добавляют пропорциональности образу.
С такими штанами лучше всего сочетаются кеды, ковбойские сапоги и ботильоны на небольшом и среднем каблуке.
Джинсы клеш (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Этот фасон характеризуются слегка расклешенным штанинами, что позволяет носить их поверх сапог. Расклешение обычно начинается от колена и продолжается до подола.
Клеш и буткат являются подобными моделями, однако имеют определенные отличия. Первые могут расширяться от бедра, вторые - только от колена. Клеш привлекает широким углом нижней части штанины, буткат иногда сложно отличить от прямых джинсов.
С такими джинсами можно носить ботильоны с массивным квадратным носком, ковбойские сапоги и ботильоны с узким носком.
Джинсы буткат (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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