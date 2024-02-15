Як підготувати теплицю до весни: важливі правила та корисні поради

Підготовка теплиці до весни - важливий процес, адже для того, щоб отримати багатий врожай, перед посадкою розсади потрібно попіклуватися про землю та інші важливі для доброго росту рослин аспекти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підготувати теплицю до весни - що робити перед посадкою розсади, а також чим найкраще обробити землю.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PlanetaPlast, News Agro-Center, isu.org.ua.
Щорічне прибирання теплиці є важливим завданням у календарі садових справ будь-якого городника. Цей процес допомагає знищити залишки старих рослин, шкідників і мікробів, які можуть стати згубними для нового врожаю.
Починати весняне прибирання потрібно тоді, коли спадають холоди (важливими є також і нічні температури) - наприкінці лютого чи на початку березня.
Якщо ж у теплиці зимують які-небудь ніжні рослини, доведеться дочекатися повного потепління (плюсової температури), щоб можна було винести їх на двір на час прибирання.
Дехто скаже, що можна не виносити рослини й просто обійти їх під час прибирання, проте така робота буде менш ефективною та ретельною.
В цілому прибирати у теплиці радять восени, проте якщо хтось не встиг зробити це минулого року - не біда. До початку нового сезону потрібно:
Через місяць після всіх цих маніпуляцій ґрунт радять перекопати ще раз - разом з уже підрослими сидератами - і після цього висаджувати розсаду.
Знезараження (дезінфекцію) теплиці та її ґрунту можна проводити кількома різними способами:
При сильному ураженні рослин хворобами й шкідниками минулого сезону, ці види обробки можна комбінувати.
Крім того, дехто з аграріїв радить пролити тепличний ґрунт гарячою водою з подальшим укриттям чорною поліетиленовою плівкою (або іншим покривним матеріалом).
У такий спосіб знищується до 80-90 відсотків шкідників і хвороб.
Після прогріву ґрунту в нього радять внести розчини біологічних препаратів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно посадити у теплиці, щоб отримати ранній урожай.
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