Как подготовить теплицу к весне: важные правила и полезные советы

Подготовка теплицы к весне - важный процесс, ведь для того, чтобы получить богатый урожай, перед посадкой рассады нужно позаботиться о земле и других важных для хорошего роста растений аспектах.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подготовить теплицу к весне - что делать перед посадкой рассады, а также чем лучше обработать землю.
При подготовке материала были использованы следующие источники: PlanetaPlast, News Agro-Center, isu.org.ua.
Ежегодная уборка теплицы является важной задачей в календаре садовых дел любого огородника. Этот процесс помогает уничтожить остатки старых растений, вредителей и микробов, которые могут стать губительными для нового урожая.
Начинать весеннюю уборку нужно тогда, когда спадают холода (важны также и ночные температуры) - в конце февраля или начале марта.
Если в теплице зимуют какие-нибудь нежные растения, придется дождаться полного потепления (плюсовой температуры), чтобы можно было вынести их на улицу на время уборки.
Некоторые скажут, что можно не выносить растения и просто обойти их во время уборки, однако такая работа будет менее эффективной и тщательной.
В целом убирать в теплице советуют осенью, однако если кто-то не успел сделать это в прошлом году - не беда. До начала нового сезона нужно:
Через месяц после всех этих манипуляций почву советуют перекопать еще раз - вместе с уже подросшими сидератами - и после этого высаживать рассаду.
Обеззараживание (дезинфекцию) теплицы и ее почвы можно проводить несколькими разными способами:
При сильном поражении растений болезнями и вредителями в прошлом сезоне, эти виды обработки можно комбинировать.
Кроме того, некоторые аграрии советуют пролить тепличную почву горячей водой с последующим укрытием черной полиэтиленовой пленкой (или другим укрывным материалом).
Таким образом уничтожается до 80-90 процентов вредителей и болезней.
После прогрева почвы в нее рекомендуют внести растворы биологических препаратов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно посадить в теплице, чтобы получить ранний урожай.
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