Как подготовить теплицу к весне: важные правила и полезные советы

Когда начинать весеннюю уборку

Ежегодная уборка теплицы является важной задачей в календаре садовых дел любого огородника. Этот процесс помогает уничтожить остатки старых растений, вредителей и микробов, которые могут стать губительными для нового урожая.

Начинать весеннюю уборку нужно тогда, когда спадают холода (важны также и ночные температуры) - в конце февраля или начале марта.

Если в теплице зимуют какие-нибудь нежные растения, придется дождаться полного потепления (плюсовой температуры), чтобы можно было вынести их на улицу на время уборки.

Некоторые скажут, что можно не выносить растения и просто обойти их во время уборки, однако такая работа будет менее эффективной и тщательной.

Что нужно сделать в теплице к началу сезона

В целом убирать в теплице советуют осенью, однако если кто-то не успел сделать это в прошлом году - не беда. До начала нового сезона нужно:

провести внутренний и внешний осмотр несущих конструкций сооружения, фундамента и накрывного материала - для выявления механических дефектов и последующего их устранения

удалить растительные остатки (корни, листья, стебли) и мусор - если его не успели убрать осенью

промыть водой под напором (из шланга) каркас и покрытие теплицы - от мусора и грязи

очистить каркас и покрытие теплицы от ржавчины (при необходимости)

удалить около десяти сантиметров грунта и вынести его за пределы теплицы (если теплица "работает" более двух лет) - в верхнем слое почвы концентрируется основная масса вредителей и возбудителей инфекций, которые перезимовали

"удобрить" почву перегноем и минеральными удобрениями (фосфорно-калийными, гранулами нитроаммофоска и т.п.) - до дальнейшей обработки почвы

перекопать грунт, разрыхлить и выровнять

обеззаразить покрытие теплицы (пленку, стекло, поликарбонат), ее конструкции или вспомогательное оборудование

обеззаразить грунт

сформировать будущие грядки

посеять ранние сидераты до высадки основной рассады (озимая рожь, горчица, озимый рапс и т.д.) - они улучшат структуру и повысят плодородие почвы в теплице

поливать сидераты теплой водой с добавлением комплексных удобрений - это постепенно прогреет и увлажнит почву

Через месяц после всех этих манипуляций почву советуют перекопать еще раз - вместе с уже подросшими сидератами - и после этого высаживать рассаду.

Чем обрабатывать землю до высадки рассады

Обеззараживание (дезинфекцию) теплицы и ее почвы можно проводить несколькими разными способами:

с помощью фумигации - с использованием серных дымовых шашек за две недели до посадки растений (при этом металлические конструкции советуют обработать масляным раствором, чтобы избежать коррозии и разрушения)

с помощью опрыскивания - водным раствором гипохлорита натрия (белизны), бордоской жидкостью, 10-процентным раствором хлорной извести, раствором медного купороса с гашеной известью (в пропорции 1:6), или же специальными биопрепаратами (Фитоспорин, Ризоплан и т.д.)

При сильном поражении растений болезнями и вредителями в прошлом сезоне, эти виды обработки можно комбинировать.

Кроме того, некоторые аграрии советуют пролить тепличную почву горячей водой с последующим укрытием черной полиэтиленовой пленкой (или другим укрывным материалом).

Таким образом уничтожается до 80-90 процентов вредителей и болезней.

После прогрева почвы в нее рекомендуют внести растворы биологических препаратов.