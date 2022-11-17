Как подготовить детей к зимним праздникам во время финансового кризиса

И хотя можно сократить бюджет на рождественские ужины, но оставить ребенка без подарка в новогоднюю ночь - настоящее преступление.

В то время как праздничный сезон приближается многие украинские семьи все больше волнуются, как они проведут праздники в условиях финансового кризиса.

Styler рассказывает, как объяснить вашим малышам, что Святой Николай может принести другой заказ, а не то, что в письме.

Эксперт по вопросам отцовства Мэтт Баттери говорит, что этот год является настоящим вызовом для многих родителей, вынужденных сократить свои расходы.

"Праздничный сезон - это радостное время года, которое можно провести с семьей и друзьями, но этот год может стать настоящим испытанием для многих родителей, вынужденных сократить расходы на Рождество", - объяснил он.

Позаботьтесь о себе в первую очередь

В сложное время следует не забывать заботиться о себе. Когда есть энергия и силы, проблемы легче воспринимаются.

"Сейчас все сложно, но когда вы тратите время, чтобы зарядить батарею, становится гораздо легче быть спокойным, положительным родителем, которым вы хотите быть", - говорит эксперт.

Активно сообщайте об изменениях

Дети осознают больше, чем многие думают. Они улавливают чувство стресса, нервов или тревоги, поэтому лучше быть честным и осторожно управлять ожиданиями.

"Никто не хочет не нужно беспокоить своего ребенка, но с помощью активного и положительного разговора вы можете помочь ему понять, почему все семьи, а не только ваша, заботятся о своих финансах в этом году", - рассказал Мэтт.

В будущем ваш пример поможет детям справляться с трудностями, ведь они будут понимать, что все временно.

Подбирайте правильные слова

Слова, которые мы используем, действительно могут поддержать благополучие нашего ребенка. Используйте такие слова, как "взволнованный" и "весело" вместо того, чтобы сосредотачиваться на затратах.

"Вместо того чтобы зацикливаться на их потенциальном разочаровании, напомните о других положительных моментах, которые ждут их в праздничный сезон", - советует специалист.

Как сделать ребенку подарок на зимние праздники во время кризиса (фото: Freepik)

Ограничь желания, которые необходимо иметь

Эксперт по воспитанию предложил установить ограничения на количество подарков, которые могут попросить дети.

Попросите детей перечислить один или два подарка, которые они хотели бы получить, и в пределах ценового диапазона, который вы установили. Это помогает управлять ожиданиями и повышает вероятность того, что подарки принесут радость.

Сделайте подарки своими руками вместе

Также Мэтт пояснил, что одним из способов управления расходами на Рождество может быть изготовление подарков для семьи. Кроме того, это еще и качественно проведенное время вместе, поэтому обязательно воспользуйтесь этой идеей.

Он предположил, что это один из способов снизить затраты и создать веселые воспоминания с детьми.

Поговорите с детьми об альтернативах подаркам

Часто существуют альтернативные варианты дорогих вещей, которые стоят дешевле.

"Возможно, это также шанс поговорить со своим ребенком о том, как разумно тратить деньги и экономить на другие вещи", - думает эксперт.