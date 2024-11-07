UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Як підготувати аґрус і смородину до зими, щоб зібрати потім рекордний урожай

Як правильно підготувати ягідні чагарники до зими (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Для успішної зимівлі аґрусу та смородини необхідний комплекс заходів, які допомагають зберегти кущі здоровими та готовими до весняного пробудження. Які дії допоможуть збільшити урожай ягід наступного року?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні етапи підготовки ягідних чагарників до зими.

Смородина

Обрізка: після опадання листя необхідно видалити старі гілки (старше 6 років), хворі та сухі пагони, а також прикореневу поросль. Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик розвитку захворювань, підвищивши стійкість куща до морозів.

Обробка: профілактичне обприскування кущів 3%-ним розчином бордоської рідини або препаратом на основі міді захистить смородину від грибкових інфекцій, які можуть уразити рослини під час відлиги чи у вологу зиму.

Розпушування та підживлення: після обрізки важливо розпушити ґрунт навколо кущів, глибина не повинна перевищувати 10 см, щоб не пошкодити коріння. 

Потім внесіть суперфосфат (40-50 г на кв. м) та хлористий калій (50-70 г під кущ). Ці добрива зміцнять кореневу систему та сприятимуть накопиченню поживних речовин на зиму.

Вологозарядний полив: якщо осінь була сухою, для збереження вологи в ґрунті проведіть рясний полив - по 2-3 відра води на кожен кущ. Це допоможе корінню смородини не пересохнути під час зимових морозів.

Аґрус треба правильно підготувати до зими (фото: Pixabay.com)

Аґрус

Обрізання та очищення: після опадання листя також обріжте аґрус, видаливши пошкоджені, старі пагони та бур'яни навколо куща. Це забезпечить хорошу освітленість та вентиляцію, що зменшить ризик захворювань і полегшить зимівлю.

Захист від хвороб: як і смородину, аґрус потрібно обробити бордоською рідиною або мідними препаратами для профілактики грибкових захворювань, які можуть з’являтися на гілках у вологу погоду.

Підживлення та мульчування: під кущі аґрусу варто додати фосфорно-калійні добрива, а також компост або золу для забезпечення рослини поживними речовинами. Якщо золи немає, підійдуть калійні добрива в гранулах - близько 30 г на кв. м. Це покращить зимостійкість рослини.

Полив та укриття: у регіонах із суворими зимами аґрус варто вкривати - досить зв’язати пагони та накрити агроволокном чи спеціальним матеріалом, що пропускає повітря. Укриття повинно запобігати пересиханню гілок і сприяти збереженню оптимальної вологості.

Додатковий захист і мульчування

Для додаткового захисту від морозів кущі смородини та аґрусу можна мульчувати. Використовуйте сухе листя, компост, тирсу або торф, укладаючи шар завтовшки 5-7 см навколо основи кожного куща. 

Мульча допомагає утримати вологу в ґрунті, запобігає промерзанню коріння і навесні сприяє активнішому прогріванню ґрунту. З приходом весни мульчу можна буде трохи розпушити, щоб покращити повітрообмін і водопроникність ґрунту.

Раніше ми писали, яким засобом варто удобрити картоплю восени, щоб урожай збільшився вдвічі.

Читайте також, які 7 рослин ще не пізно посадити в листопаді та отримати ранній урожай.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Gardener's World, Old Farmers' Almanac.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огородРослини