Як підготувати аґрус і смородину до зими, щоб зібрати потім рекордний урожай

Смородина

Обрізка: після опадання листя необхідно видалити старі гілки (старше 6 років), хворі та сухі пагони, а також прикореневу поросль. Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик розвитку захворювань, підвищивши стійкість куща до морозів.

Обробка: профілактичне обприскування кущів 3%-ним розчином бордоської рідини або препаратом на основі міді захистить смородину від грибкових інфекцій, які можуть уразити рослини під час відлиги чи у вологу зиму.

Розпушування та підживлення: після обрізки важливо розпушити ґрунт навколо кущів, глибина не повинна перевищувати 10 см, щоб не пошкодити коріння.

Потім внесіть суперфосфат (40-50 г на кв. м) та хлористий калій (50-70 г під кущ). Ці добрива зміцнять кореневу систему та сприятимуть накопиченню поживних речовин на зиму.

Вологозарядний полив: якщо осінь була сухою, для збереження вологи в ґрунті проведіть рясний полив - по 2-3 відра води на кожен кущ. Це допоможе корінню смородини не пересохнути під час зимових морозів.

Аґрус треба правильно підготувати до зими (фото: Pixabay.com)

Аґрус

Обрізання та очищення: після опадання листя також обріжте аґрус, видаливши пошкоджені, старі пагони та бур'яни навколо куща. Це забезпечить хорошу освітленість та вентиляцію, що зменшить ризик захворювань і полегшить зимівлю.

Захист від хвороб: як і смородину, аґрус потрібно обробити бордоською рідиною або мідними препаратами для профілактики грибкових захворювань, які можуть з’являтися на гілках у вологу погоду.

Підживлення та мульчування: під кущі аґрусу варто додати фосфорно-калійні добрива, а також компост або золу для забезпечення рослини поживними речовинами. Якщо золи немає, підійдуть калійні добрива в гранулах - близько 30 г на кв. м. Це покращить зимостійкість рослини.

Полив та укриття: у регіонах із суворими зимами аґрус варто вкривати - досить зв’язати пагони та накрити агроволокном чи спеціальним матеріалом, що пропускає повітря. Укриття повинно запобігати пересиханню гілок і сприяти збереженню оптимальної вологості.

Додатковий захист і мульчування

Для додаткового захисту від морозів кущі смородини та аґрусу можна мульчувати. Використовуйте сухе листя, компост, тирсу або торф, укладаючи шар завтовшки 5-7 см навколо основи кожного куща.

Мульча допомагає утримати вологу в ґрунті, запобігає промерзанню коріння і навесні сприяє активнішому прогріванню ґрунту. З приходом весни мульчу можна буде трохи розпушити, щоб покращити повітрообмін і водопроникність ґрунту.