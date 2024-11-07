Как подготовить крыжовник и смородину к зиме, чтобы собрать потом рекордный урожай

Смородина

Обрезка: после опадания листьев необходимо удалить старые ветви (старше 6 лет), больные и сухие побеги, а также прикорневую поросль. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск развития заболеваний, повысив устойчивость куста к морозам.

Обработка: профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором бордоской жидкости или препаратом на основе меди защитит смородину от грибковых инфекций, которые могут поразить растения во время оттепели или во влажную зиму.

Рыхление и подкормка: после обрезки важно разрыхлить почву вокруг кустов, глубина не должна превышать 10 см, чтобы не повредить корни.

Затем внесите суперфосфат (40-50 г/кв. м) и хлористый калий (50-70 г под куст). Эти удобрения укрепят корневую систему и будут способствовать накоплению питательных веществ на зиму.

Влагозарядный полив: если осень была сухой, для сохранения влаги в почве проведите обильный полив - по 2-3 ведра воды на каждый куст. Это поможет корням смородины не пересохнуть во время зимних морозов.

Крыжовник нужно правильно подготовить к зиме (фото: Pixabay.com)

Крыжовник

Обрезка и очистка: после опадания листьев также обрежьте крыжовник, удалив поврежденные, старые побеги и сорняки вокруг куста. Это обеспечит хорошую освещенность и вентиляцию, что снизит риск заболеваний и облегчит зимовку.

Защита от болезней: как и смородину, крыжовник нужно обработать бордоской жидкостью или медными препаратами для профилактики грибковых заболеваний, которые могут появляться на ветвях во влажную погоду.

Подкормки и мульчирование: под кусты крыжовника следует добавить фосфорно-калийные удобрения, а также компост или золу для обеспечения растения питательными веществами. Если золы нет, подойдут калийные удобрения в гранулах - около 30 г на кв. м. Это улучшит зимостойкость растения.

Полив и укрытие: в регионах со суровыми зимами крыжовник следует укрывать - достаточно связать побеги и накрыть агроволокном или специальным материалом, пропускающим воздух. Укрытие должно предотвращать пересыхание веток и способствовать сохранению оптимальной влажности.

Дополнительная защита и мульчирование

Для дополнительной защиты от морозов кусты смородины и крыжовника можно мульчировать. Используйте сухие листья, компост, опилки или торф, укладывая слой толщиной 5-7 см вокруг основания каждого куста.

Мульча помогает удержать влагу в почве, предотвращает промерзание корней и весной способствует более активному прогреванию почвы. С приходом весны мульчу можно будет немного разрыхлить, чтобы улучшить воздухообмен и водопроницаемость почвы.