Як пережити зимові свята без наслідків для здоров'я: 7 порад від нутриціолога

Традиційно зимові свята проходять за пишними застіллями та гулянками з випивкою. Зловживання їжею та алкоголем згубно відбивається на здоров'ї. Пересічна людина за новорічні свята набирає 2 кілограми зайвої ваги, стверджують експерти. Якщо не хочете потрапити у цю статистику, дотримуйтесь наступних порад.

Яких правил слід дотримуватись під час зимових свят, аби не нашкодити здоров'ю, розповіла нутриціолог на своїй сторінці в Instagram .

Порада 1

Перед застіллям треба обов'язково виспатися. Це значно зменшить ризики переїсти зайвого, та й вас не розморити раніше задуманого.

Порада 2

Не ходіть у гості голодними. Не чекайте цілий день на бій курантів, щоб накинутися на їжу. Заздалегідь перекусіть. Наприклад, зеленим овочевим салатом і сендвічем з авокадо та риби.

Порада 3

Десь за годину до святкового застілля випийте склянку теплої води + 2 чайних ложки псиліума. А тоді ще 1 склянку води. Або прийміть Ентеросгель (чи інший сорбент).

Порада 4

Починайте святкову трапезу зі страв, що багаті на клітковину. Це овочі, бобові, ягоди, фрукти, горіхи.

Порада 5

Уникайте газованих напоїв. Вони заважають травленню. Краще підготуйте собі детокс-воду: з додаванням апельсина, лимона, тертого імбиру, кориці, кардамону та інших улюблених спецій.

Порада 6

Прикупіть в аптеці АЦЦ. Необхідно випити 600 мг. Він допоможе справитися з інтоксикацією від алкоголю. Швидше його виведе і знизить навантаження на печінку.

Порада 7

Намагайтеся більше рухатись. Використовуйте для цього будь-яку можливість: танці, прогулянку, активні ігри.