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Как пережить зимние праздники без последствий для здоровья: 7 советов от нутрициолога

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Среда 28 декабря 2022 10:29
Как пережить зимние праздники без последствий для здоровья: 7 советов от нутрициолога Как не переедать во время зимних праздников (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Традиционно зимние праздники проходят за пышными застольями и гуляньями с выпивкой. Злоупотребление едой и алкоголем губительно отражается на здоровье. Рядовой человек за новогодние праздники набирает 2 килограмма лишнего веса, утверждают эксперты. Если вы не хотите попасть в эту статистику, следуйте следующим советам.

Какие правила следует соблюдать во время зимних праздников, чтобы не навредить здоровью, рассказала нутрициолог в Instagram.

Совет 1

Перед застольем нужно обязательно выспаться. Это значительно снизит риски переесть лишнего, да и вас не разморить раньше задуманного.

Совет 2

Не ходите в гости голодными. Не ждите целый день боя курантов, чтобы наброситься на еду. Заранее перекусите. Например, зеленым овощным салатом и сэндвичем из авокадо и рыбы.

Совет 3

Где-то за час до праздничного застолья выпейте стакан теплой воды + 2 чайные ложки псилиума. А потом еще 1 стакан воды. Или примите Энтеросгель (либо другой сорбент).

Совет 4

Начинайте праздничную трапезу с блюд, богатых клетчаткой. Это овощи, бобовые, ягоды, фрукты, орехи.

Совет 5

Избегайте газировки. Они мешают пищеварению. Лучше подготовьте себе детокс-воду: с добавлением апельсина, лимона, тертого имбиря, корицы, кардамона и других специй по вкусу.

Совет 6

Купите в аптеке АЦЦ. Необходимо выпить 600 мг. Он поможет справиться с интоксикацией от алкоголя. Скорее его выведет и снизит нагрузку на печень.

Совет 7

Старайтесь больше двигаться. Используйте для этого любую возможность: танцы, прогулку, активные игры.

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