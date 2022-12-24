ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось чим небезпечне різке схуднення. Лікар розповіла про страшні наслідки популярних дієт

Новость на русском →
Субота 24 грудня 2022 13:47
Ось чим небезпечне різке схуднення. Лікар розповіла про страшні наслідки популярних дієт Чим небезпечні швидкі дієти (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Напередодні новорічних свят багато хто прагне швидко схуднути, тому вдається ледь не до екстремальних дієт. Вони зазвичай дають очікуваний ефект і людина скидає зайві кілограми, проте такі обмеження в харчуванні завдають великої шкоди організму.

Чому не варто захоплюватись швидкими дієтами і якими наслідками для здоров'я це може обернутись, пояснила гастроентеролог Євгенія Белінська на своїй сторінці в Instagram.

Чим небезпечне різке схуднення

"Швидке схуднення є фактором ризику жовчнокам‘яної хвороби. Кето-дієта, інтервальне голодування, харчування із виключенням лактози, глютену і тому подібне - це дуже-дуже шкідливо і для Вашого організму в цілому, і для ШКТ", - зазначає лікарка.

Поширеною зараз є елімінаційна дієта. Це програма харчування, розрахована на 30 днів. Її дотримуються, щоб зрозуміти, які продукти не підходять конкретній людині, а тоді їх виключають із раціону.

"Елімінаційні дієти часто приводять до розладів випорожнення. Це можуть бути закрепи, діарея, розлади харчової поведінки, загострення хронічних патологій ШКТ та дефіцити вітамінів і мікроелементів", - зазначає Белінська.

Також порадила, яких правил варто дотримуватись, аби позбутись зайвих кілограмів й не набирати їх у майбутньому.

Як правильно скинути зайву вагу

"Мабуть, всі, хто цікавиться темою, чули про кишковий мікробіом, який є сукупністю усіх мікроорганізмів, що мешкають у кишківнику і для того, щоб він був в хорошому стані та не виступав каталізатором для хвороб, потрібно збалансоване та різноманітне харчування", - пише лікарка.

Белінська рекомендує налагодити свій раціон і худнути поступово. Для цього потрібно постійно якісно та різноманітно харчуватись.

"Ніж сидіти на обмежувальному харчуванні і жменями пити пробіотики, краще слідкувати за тарілкою. Щоб мікроорганізми у кишківнику почували себе добре, їм потрібні пребіотики, які містяться в овочах, фруктах, злакових та коренеплодах.
Картопля, яку демонізують на просторах інстаграму, є чудовим пребіотиком, особливо, якщо вона трошки охолоджена. Квашена капуста також гарний пробіотик", - додає гастроентеролог.

Лікарка зазначає, що кисломолочні продукти містять достатню кількість лакто- та біфідобактерій. Тому краще споживати їх, ніж приймати у капсулах.

"Щоб увійти в Новий рік з вірою у перемогу, а не з купою проблем зі здоров‘ям, знижуйте вагу поступово та на збалансованому харчуванні", - підсумовує Белінська.

Нещодавно ми розповідали про те, на як позбутись згубної звички переїдати через стрес.

Читайте також про те, які сніданки помилково вважають корисними.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради диета Поради лікаря