Ось чим небезпечне різке схуднення. Лікар розповіла про страшні наслідки популярних дієт
Напередодні новорічних свят багато хто прагне швидко схуднути, тому вдається ледь не до екстремальних дієт. Вони зазвичай дають очікуваний ефект і людина скидає зайві кілограми, проте такі обмеження в харчуванні завдають великої шкоди організму.
Чому не варто захоплюватись швидкими дієтами і якими наслідками для здоров'я це може обернутись, пояснила гастроентеролог Євгенія Белінська на своїй сторінці в Instagram.
Чим небезпечне різке схуднення
"Швидке схуднення є фактором ризику жовчнокам‘яної хвороби. Кето-дієта, інтервальне голодування, харчування із виключенням лактози, глютену і тому подібне - це дуже-дуже шкідливо і для Вашого організму в цілому, і для ШКТ", - зазначає лікарка.
Поширеною зараз є елімінаційна дієта. Це програма харчування, розрахована на 30 днів. Її дотримуються, щоб зрозуміти, які продукти не підходять конкретній людині, а тоді їх виключають із раціону.
"Елімінаційні дієти часто приводять до розладів випорожнення. Це можуть бути закрепи, діарея, розлади харчової поведінки, загострення хронічних патологій ШКТ та дефіцити вітамінів і мікроелементів", - зазначає Белінська.
Також порадила, яких правил варто дотримуватись, аби позбутись зайвих кілограмів й не набирати їх у майбутньому.
Як правильно скинути зайву вагу
"Мабуть, всі, хто цікавиться темою, чули про кишковий мікробіом, який є сукупністю усіх мікроорганізмів, що мешкають у кишківнику і для того, щоб він був в хорошому стані та не виступав каталізатором для хвороб, потрібно збалансоване та різноманітне харчування", - пише лікарка.
Белінська рекомендує налагодити свій раціон і худнути поступово. Для цього потрібно постійно якісно та різноманітно харчуватись.
"Ніж сидіти на обмежувальному харчуванні і жменями пити пробіотики, краще слідкувати за тарілкою. Щоб мікроорганізми у кишківнику почували себе добре, їм потрібні пребіотики, які містяться в овочах, фруктах, злакових та коренеплодах.
Картопля, яку демонізують на просторах інстаграму, є чудовим пребіотиком, особливо, якщо вона трошки охолоджена. Квашена капуста також гарний пробіотик", - додає гастроентеролог.
Лікарка зазначає, що кисломолочні продукти містять достатню кількість лакто- та біфідобактерій. Тому краще споживати їх, ніж приймати у капсулах.
"Щоб увійти в Новий рік з вірою у перемогу, а не з купою проблем зі здоров‘ям, знижуйте вагу поступово та на збалансованому харчуванні", - підсумовує Белінська.
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