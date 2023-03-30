Как пережить разрыв с любимым человеком: 5 важных шагов

В первые дни мы испытываем шок и опустошенность, а потом начинаем мучить себя вопросами о том, что сделали не так, почему не заметили трещину и холод, почему исчезли чувства.

От разрыва или развода не застрахован абсолютно никто. Порой партнеры сообщают о том, что уходят, даже после 20 совместных лет жизни. И любой разрыв - это невероятно больно.

Какие пять шагов нужно после разрыва сделать обязательно, чтобы прервать болезненное хождение по кругу и взглянуть на ситуацию с другой стороны, рассказала психолог Джил Вебер.

Шаг 1. Расставание - это часть жизненного опыта

Если бы жизнь человека состояла исключительно из счастливых моментов, то он не смог бы достичь многого. Подумайте, стали бы вы тем, кем сейчас являетесь, если бы ваша жизнь состояла только из приятного и радостного.

Сейчас этот вопрос может звучать жестоко, и вам невероятно больно, тяжело и вы думаете, что эта боль вас не покинет. Но со временем чувство потери вы сможете преодолеть, и потом - вы осознаете, что сумели эмоционально выстоять и стать увереннее в себе.

Если на вашем пути появятся другие жизненные трудности и утраты - вы будете к ним психологически готовы.

Шаг 2. Конец отношений - это не ваше поражение

Психологи утверждают, что люди, которые относятся к удачам и поражениям в любви как к подтверждению своей ценности и значимости, намного тяжелее восстанавливаются после разрыва отношений.

Помните - вы независимый, самодостаточный человек. Вы не становитесь хуже или лучше в зависимости от того, по чьей инициативе закончились отношения. Разрыв бьет по вашей самооценке, но на самом деле он не может на нее влиять.

Отнеситесь к разрыву не как к событию, которое вас характеризует, а как к процессу, который позволит вам многому научиться. Вам сейчас больно, но спустя некоторое время вы сможете более ясно посмотреть на то, что произошло.

Это позволит вам в будущем вступить в новые отношения с важным психологическим опытом. Вы станете четче и глубже понимать, что вам важно и дорого в новом партнере, а что - неприемлемо.

Шаг 3. Сконцентрируйтесь на внутреннем движении

Стандартный совет при разрыве - нужно доставить себе удовольствие, что-то изменить в себе. Поэтому мужчины начинают искать рискованные развлечения, а женщины меняют прическу. Действительно, поход к косметологу, новое платье, прыжок с парашютом - все это действительно поднимает настроение.

Но очень важна программа внутренних преобразований и каких именно - решать только вам. Возможно, вы захотите расширить круг общения, развить какие-то навыки, заняться хобби. Самое лучшее сейчас - наладить диалог с самим собой. Чтобы при встрече с новой любовью, иметь возможность отдавать и принимать, сохраняя при этом внутреннюю свободу.

Шаг 4. Не бойтесь переоценки

Задумайтесь, не часто ли вы шли на уступки и компромиссы, которые вас ущемляли. Возможно ваш партнер причинял вам боль еще до вашего расставания? И вы это позволяли. Пришло время задуматься и расставить свои приоритеты. Ваша переоценка может коснуться не только романтических отношений, но и дружбы с другими людьми.

Шаг 5. Вернитесь к своим интересам

Скорее всего период перед расставанием был не самым легким. И наверняка вы успели отложить в сторону свои увлечения и интересы, общение с другими людьми.

Пришло время возобновить общение, начать или продолжить занятия, которые вас привлекают, возобновить контакты с друзьями.