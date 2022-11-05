Як пережити магнітні бурі: практичні поради та рецепти трав'яних настоянок

Що таке магнітні бурі?

Магнітна буря - це сильні та швидкі зміни магнітного поля Землі, які відбуваються в період високої сонячної активності.

Ще близько 80 років тому вчені дійшли висновку, що сонячні спалахи призводять до зниження імунітету та стресостійкості людського організму, у результаті чого людина відчуває погіршення самопочуття.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати головний біль і мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання та підвищення або зниження тиску. Науково доведено, що в період магнітних бур на 11% збільшується кількість інфарктів і на 7% кількість інсультів.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям. До речі, існують рецепти напоїв, що полегшують вплив сонячних спалахів.

Рецепти трав'яних чаїв проти магнітних бур

Для "сердечників" і людей з розладами сну рекомендують збір з плодів глоду, шипшини, листя м'яти, кропиви та ромашки. Заваріть усі складники в рівних частинах і пийте як чай.

Настоянка для метеозалежних складається з подрібненого сухого чистотілу та ложки календули Залийте трави на шість тижнів горілкою та тримайте в темному місці. Приймайте два рази на день по десять крапель, запиваючи водою, при погіршенні самопочуття через зміну погоди.

А ще існує одна універсальна порада на всі випадки життя: дбайте про своє здоров'я, і тоді ніякі бурі не будуть вам шкодити!