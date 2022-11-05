Как пережить магнитные бури: практические советы и рецепты травяных настоек

Что такое магнитные бури?

Магнитная буря - это сильные и быстрые изменения магнитного поля Земли, происходящие в период высокой солнечной активности.

Еще около 80 лет назад учёные пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям. Кстати, существуют рецепты напитков, облегчающие влияние солнечных вспышек.

Рецепты травяных чаев против магнитных бурь

Для "сердечников" и людей с расстройствами сна рекомендуют сбор из плодов боярышника, шиповника, листьев мяты, крапивы и ромашки. Заварите все компоненты в равных частях и пейте как чай.

Настойка для метеозависимых состоит из измельченного сухого чистотела и ложки календулы. Залейте травы на шесть недель водкой и держите в темном месте. Принимайте два раза в день по десять капель, запивая водой, при ухудшении самочувствия из-за смены погоды.

А еще существует один универсальный совет на все случаи жизни: заботьтесь о своем здоровье, и тогда никакие бури не будут вам вредить!